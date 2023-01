Galaxy S23 : l’événement Unpacked 2023 de Samsung est officiellement prévu pour le 1er février

Après les rumeurs, Samsung a officiellement annoncé que son événement Galaxy Unpacked en personne aura lieu à San Francisco le 1er février 2023. Les smartphones Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra sont attendus à cet événement.

L’invitation dit : “Préparez-vous à partager l’épopée“. Pour rappel, la série Galaxy S22 a été présentée le 9 février 2022.

Une nouvelle ère d’innovation Galaxy s’annonce. Nos innovations sont conçues pour offrir des possibilités incroyables aux gens d’aujourd’hui et de demain. La nouvelle série Galaxy S sera l’incarnation de notre définition de l’expérience premium ultime. Nous plaçons la barre plus haut et établissons de nouvelles normes pour ce qui est épique.

Bring your epic moments into the spotlight. Join us at #SamsungUnpacked, on February 1, 2023. Learn more: https://t.co/D6nxwskXj1 pic.twitter.com/jllmsDvWmD — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 10, 2023

D’après les rumeurs et les résultats des tests de benchmarks, la série Galaxy S23 utilisera un SoC Snapdragon 8 Gen 2 plus rapide, avec une fréquence d’horloge pouvant atteindre 3,36 GHz, contre 3,2 GHz pour la version standard. La société ne prévoit pas de lancer une version Exynos du smartphone, donc tous les marchés devraient recevoir la puce Snapdragon. Les Galaxy S23 et S23+ devraient bénéficier d’options de 8 Go de RAM + 256 Go ou 512 Go de stockage.

Les smartphones devraient présenter une luminosité d’affichage allant jusqu’à 1750 nits. Le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ devraient bénéficier d’un boost de batterie de 200 mAh, et embarquer respectivement des batteries de 3 900 mAh et 4 700 mAh,. Le S23 conserverait une charge de 25W, et les S23+ et S23 Ultra une charge rapide de 45W. Tous ces appareils devraient être dotés des fonctions de recharge sans fil Qi et Inversée.

Le Galaxy S23 Ultra (SM-S9180) a même été certifié en Chine, deux mois avant la révélation de la caméra de 200 mégapixels et d’autres spécifications du smartphone. Le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ devraient conserver la caméra principale de 50 mégapixels. Ils devraient fonctionner sous Android 13 avec OneUI 5.

Un événement en présentiel !

Voici les spécifications présumées du Galaxy S23 Ultra :

Écran Dynamic AMOLED Infinity-O-Edge Quad HD+ de 6,8 pouces (3 088 x 1 440 pixels), taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 jusqu’à 3,36 GHz

8 Go / 12 Go de RAM LPDDR5X avec 128 Go/256 Go/512 Go/1 To de stockage UFS 4.0

Android 13 avec One UI 5

Caméra principale de 200 mégapixels avec ouverture f/1.7, OIS, capteur ultra-large de 12 mégapixels, téléobjectif de 10 mégapixels pour un zoom 3x, OIS, objectif périscopique de 10 mégapixels pour un zoom 10x, 8K à 30 fps, Flash LED

Caméra frontale de 40 mégapixels avec ouverture f/2.2

Résistant à la poussière et à l’eau (IP68)

Dimensions : 163,4×78,1×8,9 mm ; Poids : 223 g

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, UWB, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 45 W, charge sans fil Qi 15W

D’après les rumeurs, les téléphones devraient être proposés dans les coloris Botanic Green, Misty Lilac, Phantom Black et Cotton Flower.

Le Samsung Galaxy Unpacked 2023 du 1er février commence à 19 heures, heure de Paris. Comme d’habitude, Samsung propose des retransmissions en direct sur Samsung.com et YouTube. La société a commencé les pré-réservations aux États-Unis qui vous permettent d’obtenir jusqu’à 100 dollars de réduction sur les précommandes.