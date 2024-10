Pixel 10 : Le Tensor G5 gravé en 3 nm par TSMC pour une puissance accrue ?

Google semble prêt à améliorer considérablement les performances de ses smartphones Pixel avec l’arrivée des Tensor G5 et G6, selon un nouveau rapport. Ces puces seront fabriquées par TSMC, une fonderie de semi-conducteurs de premier plan, en utilisant des nœuds de processus avancés de la classe 3 nm. Ce changement marque un tournant pour Google, qui s’éloigne des précédentes générations produites par Samsung, souvent critiquées pour leur impact sur l’autonomie et les performances globales.

Le Tensor G5, portant le nom de code « Laguna », devrait alimenter la série Pixel 10 et sera basé sur le nœud N3E de TSMC, la même technologie utilisée pour les puces A18 Pro et M4 d’Apple. Ce nœud est réputé pour son efficacité et ses performances, offrant une amélioration substantielle par rapport au nœud Samsung 4LPE utilisé dans le Tensor G4.

Plus loin dans l’avenir, le Tensor G6, surnommé « Malibu », utilisera le nœud N3P de TSMC. Bien qu’il reste un nœud de la classe 3 nm, le N3P promet des améliorations notables en termes de puissance, performances et optimisation de l’espace (PPA). Il permet, entre autres, une augmentation de 5 % de la fréquence sans affecter les fuites, une réduction de 7 % de la consommation d’énergie à fréquence égale, et une diminution de 4 % de la surface. Ces améliorations se traduiront par des puces plus puissantes et plus efficaces, renforçant encore les capacités des futurs appareils Pixel.

Ce passage à TSMC et l’adoption de nœuds de processus de pointe soulignent l’engagement de Google à améliorer ses puces Tensor. Les précédentes générations, souvent jugées en retard technologiquement, verront désormais un coup de pouce grâce aux avancées de TSMC.

Cette stratégie permet à Google de rivaliser plus efficacement avec les leaders de l’industrie comme Apple et Qualcomm. Avec les nouvelles puces Tensor G5 et G6, Google vise à offrir une meilleure autonomie, des performances accrues et une efficacité énergétique améliorée pour une expérience utilisateur nettement améliorée.

Tensor G5, un impact prometteur pour les utilisateurs de Pixel

Pour les utilisateurs de Pixel, cette évolution pourrait répondre aux préoccupations majeures concernant l’autonomie de la batterie et les performances globales des modèles précédents. Ce changement pourrait marquer une transformation significative dans l’expérience utilisateur des futurs Pixel, solidifiant les puces Tensor comme des concurrents sérieux dans le domaine des processeurs mobiles.

Avec cette approche stratégique, Google semble se diriger vers des smartphones Pixel plus puissants et plus efficaces, et les perspectives d’une meilleure expérience utilisateur sont prometteuses. Ce sera intéressant de voir comment ces changements façonneront l’avenir de la gamme Pixel et si Google pourra s’imposer face aux autres géants du secteur des smartphones.