Stockage Raspberry Pi 5 : Optimisez votre système avec les nouveaux SSD PCIe officiels

La gamme de produits Raspberry Pi est souvent qualifiée d’ordinateurs monocarte (single-board computers) car presque tout ce dont vous avez besoin pour les faire fonctionner est intégré sur une carte de la taille d’une carte de crédit, y compris le processeur, la mémoire, le stockage et de nombreuses options d’entrées/sorties (I/O). Cependant, une chose n’est généralement pas incluse dans le prix de base : le stockage.

Pour les modèles Raspberry Pi 4 et antérieurs, vous deviez installer un système d’exploitation sur une carte microSD. Avec le Raspberry Pi 5, une prise en charge officielle des SSD PCIe est disponible (bien que vous ayez besoin d’un adaptateur pour les utiliser). L cas d’utilisation le plus populaire du port PCI Express sur le Raspberry Pi 5 est la connexion d’un SSD NVMe. Ces ports sont des connecteurs physiques sur la carte mère d’un ordinateur qui permettent aux utilisateurs d’ajouter des cartes d’extension à leur appareil.

Désormais, Raspberry Pi propose également ses propres versions de microSD et SSD PCIe officiellement certifiées.

Début octobre, Raspberry Pi a lancé une gamme de cartes microSD officielles de classe A2, disponibles en 32 Go, 64 Go ou 128 Go, à partir d’environ 10 euros. Les clients peuvent choisir entre une carte microSD vierge ou une carte avec le Raspberry Pi OS pré-installé.

SSD PCIe officiels pour le Raspberry Pi

En plus des cartes microSD, Raspberry Pi vient également de lancer une ligne de SSD NVMe PCIe 3.0. Les utilisateurs possédant déjà un adaptateur PCIe pour le Raspberry Pi 5 peuvent se procurer un SSD M. 2 2230 de 256 Go ou 512 Go.

Pour ceux qui ont besoin d’un adaptateur, Raspberry Pi propose un SSD Kit qui inclut un de ces SSD avec un adaptateur M.2 HAT+, qui se place au-dessus du Raspberry Pi 5 et utilise le connecteur FPC de la carte pour offrir un stockage plus rapide et prendre en charge d’autres périphériques.

Prix et performances des SSD Raspberry Pi

Les prix des SSD commencent à 30 euros pour un SSD de 256 Go et 45 euros pour un modèle de 512 Go. Pour ceux qui ont besoin de l’adaptateur, le kit complet avec le M.2 HAT+ coûte 10 euros de plus, soit 40 euros pour le kit de 256 Go et 55 euros pour le kit de 512 Go.

Un point intéressant à noter est que les SSD de 512 Go ne se distinguent pas uniquement par leur capacité de stockage doublée par rapport aux modèles de 256 Go, mais également par leurs performances accrues. Raspberry Pi indique que le modèle de plus grande capacité offre des opérations d’entrée/sortie par seconde (IOPS) plus rapides, ce qui se traduit par une meilleure réactivité et de meilleures performances globales.

Avec ces nouvelles options de stockage, Raspberry Pi continue d’étendre les capacités de ses appareils tout en offrant des solutions de stockage plus rapides et plus fiables. Que ce soit pour ceux qui cherchent à maximiser les performances de leur Raspberry Pi 5 avec des SSD PCIe ou pour ceux qui préfèrent des solutions plus traditionnelles comme les cartes microSD, Raspberry Pi propose désormais des produits optimisés pour leur écosystème.