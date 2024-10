Galaxy S25 : le Snapdragon 8 Elite pour toute la gamme ?

Qualcomm vient de dévoiler le Snapdragon 8 Elite lors du Snapdragon Summit 2024 à Hawaï. Cette puce révolutionnaire promet des avancées considérables en matière de performances mobiles, de jeux, de photographie et d’intelligence artificielle.

Samsung a confirmé que la série Galaxy S25, attendue pour début 2025, intégrera le Snapdragon 8 Elite dans au moins une de ses variantes.

Les rumeurs concernant le processeur qui équipera la série Galaxy S25 sont nombreuses. Samsung pourrait opter pour une stratégie analogue à celle de la série Galaxy S24, en utilisant le Exynos 2400 pour les Galaxy S24 et S24+ et le Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy pour le Galaxy S24 Ultra.

Cependant, les problèmes de rendement du Exynos 2500, gravé en 3 nm, pourraient contraindre Samsung à utiliser exclusivement des puces Snapdragon 8 Elite pour toute la série Galaxy S25, ou à se tourner vers MediaTek pour les modèles de base et Plus.

Snapdragon 8 Elite: un choix stratégique pour Samsung et la série Galaxy S25

La présence de Samsung parmi les partenaires de Qualcomm qui lanceront des appareils équipés du Snapdragon 8 Elite confirme que la nouvelle puce phare de Qualcomm jouera un rôle majeur dans la série Galaxy S25.

Le Snapdragon 8 Elite s’annonce comme un choix stratégique pour Samsung, qui pourrait ainsi offrir des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique optimale sur ses nouveaux smartphones haut de gamme.