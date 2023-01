En outre, ChatGPT a récemment annoncé qu’une version premium était en préparation, et que vous pouviez désormais vous inscrire sur une liste d’attente . C’est un moyen pour OpenAI de monétiser le chatbot et de donner un accès prioritaire aux abonnés payants.

Ce que les visiteurs ont vu était un message qui disait : « Chat GPT est à pleine capacité en ce moment » . En gros, cela signifiait que le site était très sollicité et qu’il avait atteint sa capacité en termes d’utilisateurs par session et/ou de charge de requêtes. Les serveurs qui alimentent ChatGPT sont très onéreux à exploiter et OpenAI semble avoir mis des limites à cette utilisation suite à l’incroyable explosion de l’intérêt.