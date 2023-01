Le Xiaomi 13S Ultra et son objectif Leica pourrait faire son apparition au MWC 2023

Le Xiaomi 13 Pro a été lancé avec un écran d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de pixels élevée de 521 ppp. Et, étant donné que le 13S Ultra ressemble à un smartphone centré sur la photo, nous pouvons éventuellement nous attendre à une performance solide de son écran aussi .

D’après le rapport, nous savons que le partenariat entre Xiaomi et Leica sera de retour pour ce mystérieux appareil . Les deux entreprises ont initialement uni leurs forces l’année dernière pour le Xiaomi 12 S, et ont travaillé ensemble à de nombreuses reprises depuis lors.