Microsoft pourrait éventuellement lancer un Surface Phone pour concurrencer l’iPhone

À ce stade, on ne sait pas encore quand Microsoft pourrait expédier le nouveau Surface Phone, mais nous devrions entendre plus d’informations sur le smartphone à mesure que le projet avance.

À bien des égards, Microsoft va donc créer un concurrent de l’iPhone et du Pixel de Google, d’autant plus que le géant du logiciel devrait viser une qualité haut de gamme. Le Surface Phone sera très probablement vendu à un prix élevé , bien qu’il reste à voir à quel point l’appareil sera cher.

Cependant, selon un récent rapport , Microsoft prévoit maintenant un autre projet plus ambitieux qui permettrait à l’entreprise de concurrencer plus directement les fabricants d’appareils Android existants.

Ce n’est plus un secret pour personne : Microsoft est désormais pleinement engagée dans le monde d’Android, non seulement en termes d’applications mais aussi en tant que fabricant d’appareils.