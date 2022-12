Voici le Xiaomi 13 Pro et sa triple caméra arrière de 50 mégapixels

Après avoir retardé l’annonce originale à la dernière minute, le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a finalement présenté ses derniers flagships. Avec le Xiaomi 13, Xiaomi a également présenté le smartphone haut de gamme Xiaomi 13 Pro lors d’un événement en Chine. Le smartphone est doté d’un écran Samsung AMOLED LTPO 2K flexible E6 de 6,78 pouces avec une luminosité maximale de 1 900 nits, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, a le support de HDR10+ et Dolby Vision. Il offre également une gradation PWM à 1920 Hz.

Le smartphone est alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2 avec une grande zone de refroidissement liquide VC de 3400 mm². Il y a 1016 moteurs de vibration à bande ultra-large et est redessiné dans les formes d’onde pour des centaines de scénarios pour créer une nouvelle expérience haptique, a déclaré Xiaomi.

Le smartphone dispose de trois caméras arrière de 50 mégapixels, la caméra principale étant dotée d’un capteur Sony IMX989 de 1 pouce ultra-large, d’une optique Leica, de 8 lentilles asphériques, d’un revêtement ALD à très faible réflectance, d’un revêtement d’encre sur le bord de la lentille, d’un nouveau matériau d’oléfine cyclique et d’un filtre IR pour obtenir la même qualité optique que le Xiaomi 12 S Ultra. Le système HyperOIS est également pris en charge.

Le nouveau téléobjectif Leica de 75 mm dispose d’une conception d’objectif à mise au point flottante qui prend référence sur la conception de l’optique des objectifs SLR et divise de manière innovante les 6 lentilles en deux groupes, dont les 3 à l’arrière qui ont une forte capacité de mise au point et pourraient flotter à l’intérieur du groupe d’objectifs lors de la mise au point, réalisant ainsi une grande plage de mise au point de 10 cm à l’infini dans une distance de déplacement limitée, permettant aux utilisateurs de tirer le téléobjectif 75 mm original et les portraits, mais aussi les super gros plans. Il existe également une caméra ultra-large de 115°.

En outre, l’option de couleur bleue du smartphone est dotée d’un nouveau matériau SKIN/nano-tech qui présente un toucher doux et excellent et une texture fine, et qui résiste à la photodégradation et au pelage même en cas d’exposition prolongée à la lumière du soleil. Le smartphone est également certifié IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Il est doté d’une batterie de 4 820 mAh qui offre un support à la charge filaire de 120 W, la charge sans fil de 50 W et la charge sans fil inversée de 10 W.

Spécifications du Xiaomi 13 Pro

Écran AMOLED 20:9 HDR10 + de 6,73 pouces Quad HD+ E6 (3 200 x 1 440 pixels), taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, gradation PWM de 1 920 Hz, luminosité maximale de 1 900 nits, HDR10+, Dolby Vision, verre de protection Gorilla Glass Victus de Corning

Snapdragon 8 Gen 2 avec GPU Adreno 740

8 Go/12 Go de RAM LPPDDR5x à 8 533 Mb/s avec 128 Go/256 Go/512 Go de stockage UFS 4.0

Double SIM (nano + nano)

MIUI 14 basée sur Android 13

Caméra arrière de 50 mégapixels avec capteur Sony IMX989 de 1 pouce, ouverture f/1.9, Hyper OIS, flash LED, objectif de 50 mégapixels ultra grand-angle de 115° avec ouverture f/2.2, téléobjectif de 50 mégapixels 3.2X avec ouverture f/2.0, distance de mise au point 10 cm~infini, OIS, enregistrement vidéo 8K

Caméra frontale de 32 mégapixels avec ouverture f/2,0

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, capteur infrarouge

Audio USB Type-C, audio haute résolution, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Dimensions : 162,9×74,6×8,38 mm (céramique)/8,7 mm (cuir) ; Poids : 229 g (céramique)/210 g (cuir).

Étanche à la poussière et à l’eau (IP68)

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

Batterie 4 820 mAh avec support de la charge rapide filaire à 120 W, charge sans fil 50 W, charge sans fil inversée 10 W.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 13 Pro est disponible dans les coloris Ceramic White, Ceramic Black, Flora Green (Ceramic) et Mountain Blue et est proposé au prix de 4 999 yuans (environ 680 euros) pour le modèle 8 Go + 128 Go, 5 399 yuans (environ 735 euros) pour 8 Go + 256 Go, 5799 yuans (environ 790 eurps) pour 12 Go + 256 Go et 6299 yuans (environ 860 euros) pour le modèle 12 Go + 512 Go.

Il est disponible à la commande à partir d’aujourd’hui, 11 décembre, et sera mis en vente à partir du 14 décembre en Chine.