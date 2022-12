Voici le Xiaomi 13 avec son Snapdragon 8 Gen 2, et ses optiques Leica

Xiaomi vient de présenter le Xiaomi 13, le dernier smartphone phare de la société lors d’un événement en Chine, comme elle l’avait promis. Le smartphone dispose d’un écran plat FHD+ flexible E6 AMOLED de 6,36 pouces avec une luminosité maximale de 1900 nits, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, des bords ultra étroits de 1,61 mm et un ratio écran/corps de 93,3 %. Il prend en charge HDR10+ et Dolby Vision.

Il a un châssis latéral plat avec des coins arrondis, des bords nets et a un corps ultra étroit de 71,5 mm pour une utilisation facile à une main. La variante de couleur bleue du Xiaomi 13 a un matériau innovant au dos qu’elle appelle Nano-skin Technology qui est anti-ultraviolet, anti-jaunissement, anti-érosion, anti-saleté même après une utilisation à long terme.

Le smartphone est alimenté par le processeur Snapdragon 8 Gen 2 avec une grande zone de refroidissement liquide VC de 4642 mm². Le smartphone dispose de trois caméras arrière avec un capteur Sony IMX800 de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 12 mégapixels et une nouvelle caméra téléobjectif de 10 mégapixels 3.2X, toutes avec des optiques Leica. Il dispose d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, d’une charge filaire de 67 W, d’une charge sans fil de 50 W et d’une charge sans fil inversée de 10 W. Le smartphone est également certifié IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Spécifications du Xiaomi 13

Écran AMOLED 20:9 HDR10 + de 6,36 pouces full HD+ E6 (2 400 x 1 080 pixels), taux de rafraîchissement de 120 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, gradation PWM de 1 920 Hz, luminosité maximale de 1 900 nits, rapport de contraste de 5 000 000:1 (Min), HDR10+, Dolby Vision

Snapdragon 8 Gen 2 avec GPU Adreno 740

8 Go/12 Go de RAM LPPDDR5x à 8 530 Mb/s avec 128 Go/256 Go/512 Go de stockage UFS 4.0

Double SIM (nano + nano)

MIUI 14 basée sur Android 13

Caméra arrière de 50 mégapixels avec capteur Sony IMX800 1/ 1,49 pouce, ouverture f/1,8, Hyper OIS, flash LED, objectif de 12 mégapixels ultra grand-angle de 120° avec ouverture f/2,2, téléobjectif de 10 mégapixels 3.2X avec ouverture f/2,0, OIS, enregistrement vidéo 8K

Caméra frontale de 32 mégapixels avec ouverture f/2,0

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, capteur infrarouge

Audio USB Type-C, audio haute résolution, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Dimensions : 152,8×71,5×7,98 mm (verre) / 8,1 mm (cuir) ; Poids : 189 g (verre) / 185 g (cuir).

Étanche à la poussière et à l’eau (IP68)

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

Batterie 4 500 mAh avec un support de la charge rapide filaire à 67 W, charge sans fil 50 W, charge sans fil inversée 10 W

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 13 est disponible en blanc, noir, vert fluo et bleu montagne et est proposé au prix de 3999 yuans (environ 545 euros) pour le modèle 8 Go + 128 Go, 4299 yuans (environ 585 euros) pour le modèle 8 Go + 256 Go, 4599 yuans (environ 630 euros) pour le modèle 12 Go + 256 Go et 4 999 yuans (environ 680 euros) pour le modèle 12 Go + 512 Go.

Il est disponible à la commande à partir d’aujourd’hui, 11 décembre, et sera mis en vente à partir du 14 décembre en Chine.

Il y a aussi l’édition de couleur personnalisée Xiaomi 13 Limited qui sera disponible en modèles limités. Il y a cinq coloris rouge Flame Red, Sapphire Blue, Hurricane Yellow, Jungle Green et Cement Gray.