OnePlus pourrait renoncer au OnePlus 11 Pro cette année

Le OnePlus 11 ressemble certainement à un appareil Pro à bien des égards , en raison du chipset Snapdragon 8 Gen 2, de l’écran OLED QHD+ à 120 Hz, du système de caméra Hasselblad flexible et de la charge filaire de 100 W. Mais, il lui manque aussi quelques fonctionnalités que nous avions déjà vues sur les modèles Pro, comme la recharge sans fil et des vitesses USB plus rapides. Cela dit, le OnePlus 11 commence à 3 999 yuans (~ 548 euros) en Chine, alors que le prix de lancement du OnePlus 10 Pro est de 4 699 yuans (~685 $).

