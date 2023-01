CES 2023 : les meilleures et les plus cool tablettes du salon

Le Consumer Electronics Show (CES) 2023 se déroule à Las Vegas cette semaine, et c’est là que toutes les marques présentent les dernières technologies, y compris les tablettes. Mais avec tout ce qui se passe en quelques jours, il est difficile de suivre toutes les annonces.

Pour vous faciliter la tâche, voici une liste des meilleures tablettes annoncées jusqu’à présent au CES 2023.

TCL Nxtpaper 12 Pro

Cette tablette de nouvelle génération de TCL offre un affichage unique et immersif aux utilisateurs. La TCL Nxtpaper 12 Pro est dotée d’un écran 2K de 12,2 pouces qui utilise la technologie d’affichage Nxtpaper améliorée, et elle présente un design premium, sans bords, pour que vous profitiez au maximum de l’affichage. Pour les non-initiés, la technologie d’affichage Nxtpaper est analogue à un écran LCD, mais TCL a ajouté des couches spéciales sur le dessus qui lui donnent l’aspect et la sensation du papier par rapport à un écran traditionnel. Cette technologie est également bien plus efficace pour limiter les taches indésirables dues aux empreintes digitales.

Le Nxtpaper 12 Pro utilise un format d’image 3:2 au lieu du traditionnel format 16:9, ce qui permet d’obtenir 18 % de contenu en plus que la concurrence. TCL a également inclus un stylet électronique à faible latence capable de détecter plus de 8 192 niveaux de pression, ce qui permet à des activités telles que la rédaction d’histoires, la prise de notes et même les croquis de se sentir incroyablement naturelles et précises, comme un stylo traditionnel sur du papier.

La Nxtpaper 12 Pro de TCL est super légère et fine, avec un poids de moins de 600 g. C’est une tablette parfaite pour l’emporter avec vous lors de vos déplacements, que vous souhaitiez regarder un film ou même être productif. Et pour ceux qui veulent continuer à travailler, la Nxtpaper 12 Pro peut facilement passer en mode écran partagé pour la prise de notes ou une présentation avec le mode PC.

Le Nxtpaper 12 Pro est équipé d’une grosse batterie de 8 000 mAh et prend en charge la recharge sans fil inversée pour d’autres appareils. Le TCL Nxtpaper 12 Pro est maintenant disponible à 499 dollars outre-Atlantique.

Lenovo Tab Extreme

La Lenovo Tab Extreme est la tablette la plus puissante de Lenovo à ce jour. Dotée d’un écran OLED 3K de 14,5 pouces avec une gamme de couleurs DCI-P3, un rapport de contraste de 1000000:1 et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, elle ressemble à un home cinéma portable qui vous suit partout.

Et il n’y a pas que les images qui sont incroyables ; le son est de premier ordre avec la prise en charge de Dolby Atmos et 8 haut-parleurs JBL à 4 canaux de haute performance qui sont répartis de manière égale entre les woofers et les tweeters pour une expérience audio dynamique et spatiale.

La Lenovo Tab Extreme est équipée d’un processeur octa-core MediaTek Dimensity 9000 et offre une autonomie de 12 heures.

Lenovo a conçu la Tab Extreme en tenant compte de l’essor des modes de vie hybrides. Vous pouvez utiliser la Tab Extreme avec le support magnétique bi-mode pour placer la tablette en orientation verticale ou horizontale, ce qui lui donne la flexibilité de s’adapter à l’angle de vision dont vous avez besoin à ce moment-là. Vous pouvez également vous procurer le clavier à double charnière, vendu séparément, pour monter la tablette et l’incliner selon votre angle de vue préféré. La Tab Extreme flotte et émule un ordinateur portable ou de bureau traditionnel. Et, oui, elle ressemble beaucoup à un iPad Pro.

Des fonctionnalités telles que la capture audio et visuelle adaptative vous permettent de rester au centre du cadre pendant les appels vidéo, de filtrer les bruits ambiants et bien plus encore, ce qui fait de la Tab Extreme l’une des tablettes Android les plus puissantes du moment.

Côté logiciel, la Tab Extreme est équipée d’Android 13 avec la dernière interface utilisateur de Lenovo. Vous pouvez faire du multitâche avec jusqu’à quatre applications simultanément grâce à l’écran partagé et jusqu’à 10 applications grâce aux fenêtres flottantes. La Tab Extreme prend également en charge la saisie de croquis et de panneaux de commande avec les PC des utilisateurs via l’USB-C, ainsi que Lenovo Freestyle pour le partage de fichiers.

Lenovo Smart Paper

À l’autre bout du spectre, Lenovo a également présenté son entrée évoluée dans le secteur du bloc-notes numérique, le Lenovo Smart Paper. Cette tablette mince et légère est dotée d’un écran tactile E-ink antireflet de 10,3 pouces logé dans un châssis entièrement métallique. Avec la Smart Paper, vous bénéficiez de la sensation naturelle du stylo sur le papier, mais avec des fonctions intelligentes pour optimiser la productivité.

Lenovo Smart Paper comprend également un stylet actif, sans pile, qui se range dans le boîtier même de la tablette. Comme ce stylet n’a pas de batterie, il n’a jamais besoin d’être rechargé et sa latence de 23 millisecondes offre une expérience d’écriture fluide et sans décalage. Il existe neuf réglages de stylet différents, notamment le stylo à bille, le crayon (en bois et mécanique), le marqueur et même la calligraphie si vous en avez envie. Le stylet dispose de 4 096 niveaux de sensibilité à la pression et de détection d’inclinaison, et 74 modèles de bloc-notes sont disponibles : il s’agit véritablement de « papier intelligent ».

Parmi les autres fonctionnalités intelligentes de la Lenovo Smart Paper, citons les deux microphones intégrés qui vous permettent d’effectuer des enregistrements vocaux lors de vos prises de notes. Lorsque vous enregistrez et prenez des notes, vous pouvez appuyer sur des notes spécifiques pour entendre l’audio enregistré à ce moment-là pour le contexte, ou simplement réécouter l’enregistrement complet. C’est parfait pour les cours magistraux et les réunions.

La Lenovo Smart Paper comprend 50 Go de stockage, ce qui est suffisant pour plus de 50 000 pages de notes. Ces pages peuvent également être supprimées et déplacées, organisées en dossiers, et tout est consultable avec une recherche par mot-clé, l’écriture manuscrite étant facilement convertie en texte. Il existe également une application Lenovo Smart Paper sur les appareils Android, iOS et Windows, de sorte que toutes vos notes Lenovo Smart Paper sont synchronisées, sauvegardées et accessibles sur tous vos appareils.

TCL Tab 8 LE

Ceux qui sont à la recherche d’une tablette décente pour un budget limité peuvent se réjouir de la TCL Tab 8 LE. Cette tablette super compacte a un design léger comme une plume, ce qui vous permet de la glisser dans votre poche de manteau ou dans un petit sac. La TCL Tab 8 LE est dotée d’un écran HD de 8 pouces, d’un processeur quadricœur et de la connectivité LTE, ce qui vous permet de rester productif où que vous soyez.

La batterie de 4 080 mAh devrait également durer toute la journée, et vous obtenez des caméras avant et arrière de 5 mégapixels qui sont parfaites pour enregistrer des vidéos simples pendant que vous êtes en vacances ou si vous devez prendre un appel professionnel. Les doubles haut-parleurs stéréo offriront également un son immersif pour ces moments où vous voulez vous détendre et regarder un film avant de vous coucher. Bien que la TCL Tab 8 LE ne dispose que de 32 Go de stockage interne, vous pouvez étendre le stockage avec le support de la carte microSD jusqu’à 512 Go.

Prototype TCL avec des bords super fins

TCL avait également une unité de démonstration sur son stand au CES 2023, montrant un prototype avec certains des bords les plus minces que vous ayez jamais vus sur une tablette. En fait, TCL affirme que cette tablette a un ratio écran/corps de 94 %, ce qui est pratiquement inédit à ce stade sur le marché des tablettes.

TCL repousse vraiment les limites avec ce prototype, qui dispose d’un écran OLED de 14 pouces avec un rapport écran/corps de 94 % et une résolution de 3840 x 2400 pixels. Si vous faites le calcul, cela représente une résolution supérieure à 4K sur une tablette (sans parler de l’impressionnante fréquence de rafraîchissement de 120 Hz).

Encore une fois, ce n’est qu’un concept, et il n’est pas clair si TCL prévoit de produire en masse ce produit pour le marché grand public. Les obstacles auxquels TCL doit faire face, si c’est le cas, sont le coût et l’expérience de l’utilisateur lorsqu’il utilise un écran aussi grand et sans bords. D’après le prototype, il ne semble pas y avoir de caméra frontale, ce qui laisse penser qu’un capteur intégré à l’écran est possible.