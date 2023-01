Les ordinateurs portables MacBook Pro de 2023 pourraient être décevants

by

Malgré son absence au CES 2023, les rumeurs tournent une fois de plus autour d’Apple, et cette fois-ci nous avons entendu des informations au sujet de la gamme de Mac qui sortira en 2023. Et, préparez-vous à quelques déceptions.

Ces informations proviennent d’une source réputée pour tout ce qui concerne Apple, Mark Gurman, dans sa lettre d’information publiée par Bloomberg, où il évoque ce qui est prévu pour les MacBook, le Mac Pro et l’iMac (ou ce qui n’est pas prévu — du moins pas cette année — dans ce dernier cas, comme vous le verrez). Comme toujours, traitez les rumeurs avec beaucoup de prudence, même celles provenant de sources plus fiables.

Selon Gurman, nous verrons de nouveaux MacBook Pro au cours du premier semestre 2023, mais ils auront exactement le même design et les mêmes caractéristiques que les modèles existants de 14 et 16 pouces, la seule véritable amélioration étant l’inclusion des puces M2 Pro et M2 Max. Toutefois, même sur ce plan, l’augmentation des performances sera « marginale », affirme Gurman.

Ce qui pourrait être plus excitant, ce sont les plans apparents d’Apple pour un ordinateur portable MacBook Air de 15 pouces, qui pourrait être la « grâce salvatrice » pour toute la gamme Mac cette année, bien que Gurman ne dise pas ce qu’il contiendra. Il nous dit également que la rumeur d’un MacBook 12 pouces ne viendra pas, ou du moins qu’il n’est pas sur la feuille de route dans un proche avenir.

Il y aura un nouveau Mac Pro pour 2023, mais il est également décevant à certains égards. Gurman pense qu’un Mac Pro haut de gamme, avec un processeur de 48 cœurs (totalisant 152 cœurs pour les graphiques) a été annulé, et qu’Apple se contente de sortir un modèle avec la puce M2 Ultra. Cela soulève quelques points d’interrogation sur la façon dont il se comparera au Mac Studio en termes de valeur, note Gurman, et le nouveau Mac Pro sera censé avoir le même aspect que la version 2019.

On ne verra pas d’iMac Pro !

Il y a une autre déception dans un changement apparent qui signifie que la RAM du système ne pourra pas être mise à niveau par l’utilisateur, car la mémoire sera soudée directement sur la carte mère.

Pour couronner le tout, un iMac Pro plus grand, qui a été considéré par Apple comme une possibilité — apparaissant et disparaissant de la feuille de route du produit, selon Gurman — semble maintenant peu probable. Gurman observe : « Je serais surpris à ce stade qu’il arrive en 2023 ».

Quant à la refonte de l’iMac 24 pouces, elle n’interviendra pas tant que le SoC M3 ne sera pas prêt, donc probablement en 2024, ou peut-être à la fin de cette année.