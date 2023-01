Voici le OnePlus 11 avec le Snapdragon 8 Gen 2 et des caméras Hasselblad

OnePlus a finalement rendu officiel le flagship OnePlus 11 et il arrive d’abord Chine. Le smartphone succède au OnePlus 10 Pro de l’année dernière et apporte plusieurs mises à niveau matérielles comme la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2, des caméras Hasselblad améliorées et bien plus encore, ainsi que quelques changements cosmétiques.

Comme l’ont révélé diverses fuites et rendus officiels, le OnePlus 11 porte un design inspiré du « trou noir », mais en réalité, il ressemble à un amalgame du OnePlus 10 Pro et du OnePlus 7 T. En conséquence, il y a une grosse bosse circulaire pour la caméra placée dans le coin supérieur gauche du panneau arrière. Le smartphone est doté d’un graphite ultra-performant, et la société a repensé le chemin de dissipation de la chaleur, de sorte que l’efficacité de la dissipation de la chaleur est 92 % supérieure à celle du graphène.

OnePlus n’a pas apporté de modifications à l’écran, qui comprend le poinçon placé au centre, un peu comme ses modèles existants. Il s’agit d’un écran AMOLED Samsung 2K+ de 6,7 pouces doté de la technologie LTPO 3.0 pour un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz, une résolution d’écran Quad HD+ et 1 300 nits de luminosité maximale. L’écran dispose de fonctionnalités telles que l’Always on Display, l’ajustement adaptatif de la luminosité AI, l’étalonnage des couleurs multi-luminosité, la protection des yeux, etc. L’écran est doté d’une couche Gorilla Glass 7 de Corning.

Le SoC Snapdragon 8 Gen 2, qui équipe la dernière série Xiaomi 13, le Vivo X90 Pro+, et d’autres appareils, est couplé au GPU Adreno 740. Il est livré avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0.

En ce qui concerne les caméras, OnePlus a poursuivi son partenariat avec Hasselblad et permet aux caméras de bénéficier de l’optimisation des couleurs naturelles Hasselblad plus, du mode portrait Hasselblad, du mode Hasselblad XPAN, du calcul brut, et bien plus encore.

Toujours un partenariat avec Hasselblad

Il y a un capteur photo principal de 50 mégapixels avec OIS et un capteur Sony IMX890, un objectif ultra-large de 48 mégapixels avec une capacité de prise de vue macro, et un téléobjectif de 32 mégapixels avec un zoom optique 2x et un zoom numérique 20x. L’appareil dispose également d’une caméra frontale de 16 mégapixels. Les autres caractéristiques de la caméra sont le mode scène de nuit, le mode tilt-shift, la longue exposition, des vidéos jusqu’à 8K (à 24 fps), et plus encore.

Le OnePlus 11 est alimenté par une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, qui prend en charge la charge rapide de 100 W. Cette technologie permet de charger complètement le téléphone en 25 minutes environ. C’est une amélioration par rapport à la charge rapide de 80W disponible avec le OnePlus 10 Pro, mais c’est plus lent que ce que le OnePlus 10T offre. Le OnePlus 11 fonctionne sous ColorOS 13, basée sur Android 13.

Il inclut également la prise en charge du Wi-Fi 6, la version 5.3 du Bluetooth, le NFC, le Dolby Atmos avec audio spatial, un moteur bionic vibrant, un refroidissement liquide VC de 3685 mm², et bien plus encore. Le OnePlus 11 est proposé dans les coloris vert et noir.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 11 commence à 3 999 CNY (~ 550 euros) et sera disponible à l’achat en Chine, à partir du 9 janvier. Il sera lancé en France et sur d’autres marchés mondiaux le 7 février, comme annoncé précédemment.