WhatsApp autorisera bientôt les transferts de discussions sans sauvegarde dans le cloud

WhatsApp a rendu les choses beaucoup plus faciles en introduisant récemment des transferts de discussions faciles entre Android et iOS et vice versa. Cette capacité évite sans aucun doute les tracas liés au changement de système d’exploitation et maintenant, la plateforme de messagerie appartenant à Meta pourrait bientôt améliorer cette capacité en ajoutant une nouvelle fonctionnalité qu’elle teste actuellement.

Un récent rapport de WABetaInfo suggère que WhatsApp travaille à l’introduction de la possibilité de transférer des discussions vers un autre appareil sans faire de sauvegarde. La version 2.23.1.25 de la bêta de WhatsApp pour Android fait allusion à une nouvelle option de « transfert de discussions vers Android ».

Selon une capture d’écran partagée, cette option se trouvera dans les paramètres de discussions. Cela facilitera encore plus le processus de transfert des discussions vers un nouvel appareil, en supprimant l’étape consistant à stocker les chats dans Google Drive. Jetez un coup d’œil à la capture d’écran pour vous faire une idée plus précise.

Il convient toutefois de noter que la sauvegarde des discussions est toujours une bonne idée et qu’elle est utile en cas de perte ou de vol de votre téléphone.

La fonctionnalité n’est pas encore disponible, car elle est toujours en cours de développement. De plus, on ne sait pas si elle sera également disponible pour iOS. Il y a de fortes chances qu’elle soit d’abord disponible sur Android, puis sur iOS, à l’instar de l’introduction de la récente fonctionnalité de transfert de discussions entre plateformes. Je vous tiendrais informés de l’évolution de la situation, alors restez à l’écoute.

D’autres fonctionnalités arrivent

Et ce n’est pas tout ce que la société a en magasin pour ses fans. La très demandée option permettant d’avoir plusieurs comptes WhatsApp sur un seul appareil est également en bêta, tandis que le mode image dans l’image est également testé pour les utilisateurs iOS.

Avec ses nombreux plans qui se concrétisent peu à peu, la société détenue par Meta semble vouloir tirer le meilleur parti de 2023. C’est une bonne chose de voir qu’un si grand nombre d’entre eux sont effectivement adaptés à leur public de base, et basés sur les commentaires des utilisateurs.