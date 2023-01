Apple lance une nouvelle narration numérique de livre audio alimentée par l’IA

Même à l’époque du vinyle, les livres audio se sont avérés un moyen pratique de s’imprégner de connaissances et de divertissements sans avoir à s’entraîner et à se fatiguer les yeux sur les pages d’un livre. Ils s’avèrent également inestimables pour les aveugles qui ne trouvent pas de versions de leurs livres préférés traduits en braille.

Si vous avez toujours souhaité que votre livre électronique soit converti en livre audio, vous n’avez plus à payer pour une production en studio ou à passer de laborieuses heures d’enregistrement ou de montage audio. Grâce aux technologies modernes, il est plus facile que jamais pour les auteurs de créer des livres audio, et Apple intègre désormais une solution intuitive à sa propre plateforme.

Apple a introduit une nouvelle fonction de synthèse vocale pour Apple Books, permettant aux auteurs de narrer leurs propres livres électroniques à l’aide d’une intelligence artificielle. Le narrateur IA utilise des algorithmes d’apprentissage automatique avancés pour imiter la voix et l’inflexion d’une personne, qu’Apple a réglées avec l’aide de linguistes, de narrateurs et d’éditeurs pour une expérience d’écoute plus authentique.

Pour créer un livre audio, il suffit aux auteurs de télécharger leur livre électronique sur la plateforme Apple Books et de sélectionner l’option de voix de leur choix. Vous pouvez sélectionner différentes voix, dont certaines sont pour l’instant spécifiques à un genre. Pour commencer, vous avez Madison (femme) et Jackson (homme) pour la romance, et vous aurez éventuellement des voix masculines et féminines pour les titres non fictionnels, et d’autres sont prévues au fil du temps.

Le narrateur IA lira ensuite le livre à voix haute, et les auteurs pourront prévisualiser et affiner l’enregistrement si nécessaire. Une fois le livre audio terminé, il sera disponible à la vente sur la boutique Apple Books, aux côtés des livres audio traditionnels narrés par des voix humaines.

Votre livre doit être écrit en anglais

Apple précise que les livres audio créés à l’aide de sa plateforme seront distribués exclusivement à Apple Books et aux bibliothèques universitaires, ce qui n’est pas idéal si vous espériez un service unique pour le mettre sur d’autres plateformes comme Spotify. Votre livre doit également répondre à certaines exigences avant qu’Apple ne l’approuve pour la narration numérique, mais ces exigences ne sont pas trop strictes. Outre les restrictions de genre susmentionnées, l’obstacle le plus problématique est peut-être que votre livre doit être écrit en anglais.

En revanche, il n’existe aucune restriction de reproduction ou de distribution si vous décidez d’utiliser un autre service de narration de manière indépendante.