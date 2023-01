Apple pourrait lancer le nouveau Mac Pro lors d’un grand événement en mars

À la fin de l’année 2022, Apple a franchi un cap malvenu : elle n’a pas sorti de nouveaux Mac au quatrième trimestre pour la première fois en 22 ans. Cependant, aujourd’hui, il y a de bonnes nouvelles concernant ces Mac manquants.

Si l’on en croit LeaksApplePro, Apple prévoirait de lancer une série de nouveaux ordinateurs lors d’un événement exceptionnel en mars. Les auteurs de la fuite se sont rendus sur Twitter pour publier leurs prédictions, qui ont naturellement aiguisé l’appétit des fidèles d’Apple.

Selon LeaksApplePro, l’événement présentera au moins cinq nouveaux Mac. Cela inclut un Mac Pro, un Mac Mini, un MacBook Air 15 pouces, ainsi que des versions 14 et 16 pouces du MacBook Pro. En ce qui concerne le Mac Pro, LeaksApplePro affirme qu’il sera « moins cher et plus efficace » que le modèle actuel et qu’il sera équipé d’une puce Apple M2 Ultra. Ce dernier point reflète ce que le journaliste Mark Gurman a précédemment déclaré, notamment que le Mac Pro ne sera plus équipé d’une puce M2 Extreme.

EXCLUSIVE: Apple plans to launch at least 3 Macs this March. Full story here:https://t.co/41hFE5Mb0C — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 5, 2023

Le Mac Mini sera apparemment doté d’un design inchangé et de puces M2 et éventuellement M2 Pro. Aucun détail n’a été partagé sur le MacBook Air 15 pouces ou les deux modèles MacBook Pro, à part la remarque que le MacBook Air était « innovant ». La source a promis plus de détails dans des posts ultérieurs.

En outre, LeaksApplePro affirme qu’Apple va lancer un successeur au Pro Display XDR et que la société développe toujours un nouvel iMac Pro. Ils affirment également qu’Apple prévoit d’abandonner le Mac Studio, bien qu’il n’ait été lancé qu’en mars 2022.

Rien de définitif

Il se murmure depuis un certain temps qu’Apple a retardé ses Mac en raison de problèmes de production. Cependant, LeaksApplePro affirme qu’en fait, Apple a toujours eu l’intention de lancer son prochain lot d’ordinateurs portables MacBook Pro lors d’un événement de printemps, et qu’elle pourrait les regrouper avec d’autres Mac qui n’étaient pas tout à fait prêts à la fin de l’année 2022.

Étant donné qu’Apple a annoncé le Mac Pro lors de son événement en mars 2022, nous dirions qu’il est attendu depuis longtemps, donc un lancement au printemps est tout à fait logique. Le Mac Mini dispose toujours d’une option Intel, tandis que le MacBook Pro doit également être rafraîchi. Tout cela donne du poids à l’idée d’une mise à niveau lors d’un événement en mars.

En effet, Apple a tendance à organiser un événement en mars ou en avril la plupart du temps, donc les affirmations de la fuite ont un certain sens. Cependant, il est extrêmement rare qu’Apple lance des MacBook lors d’un événement de printemps. La société l’a fait en 2015 avec le MacBook 12 pouces redessiné, mais c’était pratiquement la seule fois où cela s’est produit.