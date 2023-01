CES 2023 : la nouvelle barre de son de JBL peut faire une percée dans les enceintes sans fil portables

JBL a dévoilé sa barre de son Dolby Atmos la plus puissante à ce jour au CES 2023. Les barres de son sont un excellent moyen d’ajouter un son de haute qualité à votre téléviseur, et la série Bar de JBL a toujours été parmi les meilleures. La JBL Bar 1300X est une barre de son unique avec des extrémités détachables qui se transforment en haut-parleurs sans fil portables.

Le concept des extrémités détachables n’est pas vraiment nouveau pour JBL, mais il a été amélioré cette fois-ci de quelques façons. Il a été présenté pour la première fois en 2017 avec un son surround 5.1, puis un son surround 9.1 en 2020, et maintenant la 1300X dispose d’un son surround Dolby Atmos et DTS:X 3D à 15 canaux. Mais ce qui la différencie des autres barres de son Atmos/DTS:X de JBL, ce sont ses 6 haut-parleurs dédiés à la diffusion vers le haut, qui permettront sans doute de mieux restituer les effets de hauteur des canaux pour lesquels ces formats de son surround 3D sont connus. Elle possède également le plus grand subwoofer sans fil de la gamme Bar, avec un haut-parleur de 12 pouces.

JBL affirme que la clarté des dialogues est l’un des points forts de la Bar 1300X, grâce à la technologie PureVoice de Harman, qui est conçue pour que les voix restent claires, même lorsque les sons de fond sont forts.

L’idée derrière les haut-parleurs détachables est de les placer autour de la pièce lorsque vous voulez un son surround. Cette fonctionnalité est toujours présente dans la dernière génération, mais désormais les enceintes portables peuvent également être utilisées indépendamment de la barre de son. Elles peuvent diffuser de la musique et d’autres éléments audio par Wi-Fi et Bluetooth, et peuvent être contrôlées avec Google Assistant, Siri ou Alexa.

Les adaptateurs secteur inclus vous permettent de les utiliser comme des haut-parleurs sans fil alimentés, ou de les brancher aux extrémités de la Bar 1300X, où ils augmenteront la puissance de la barre de son pendant qu’ils se rechargent.

JBL One, l’application qui change la donne

L’application JBL One est également une nouveauté pour 2023. Elle vous donne le contrôle des paramètres d’égalisation personnalisés et vous permet de diffuser de la musique par Wi-Fi sur les barres de son JBL à partir de la collection de services de musique en streaming intégrés de l’application. La Bar 1300X dispose également d’une variété d’autres options de connexion de streaming, notamment Bluetooth, AirPlay 2 et Chromecast intégré. Elle est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri d’Apple, et peut être contrôlée dans le cadre d’un système multiroom depuis l’application Alexa.

La nouvelle série JBL Bar, qui comprend les modèles JBL Bar 700, 1000 et 1300X, sera disponible courant janvier. Le modèle haut de gamme 1300X coûtera 1 500 euros.