Les nouveaux écouteurs sans fil de JBL ont un design ouvert et un tour de cou amovible

JBL a annoncé ses dernières nouveautés : les casques JBL LIVE 770NC et LIVE 670NC, ainsi que les écouteurs sans fil JBL Soundgear Sense.

Les Soundgear Sense sont notamment les premiers écouteurs à conduction d’air de l’entreprise doté de la technologie JBL OpenSound.

À propos de ces nouveaux lancements, Carsten Olesen, président de Consumer Audio chez HARMAN, a déclaré :

Les JBL LIVE 770NC et JBL LIVE 670NC apportent des améliorations technologiques significatives à une famille de casques déjà très appréciée. JBL propose des options pour chaque style de vie et chaque préférence personnelle, et ces casques offrent aux consommateurs le style bandeau avec les dernières technologies JBL et une qualité sonore à un prix compétitif. Des fonctions comme Ambient Aware sont si populaires dans nos écouteurs entièrement sans fil que nous voulions passer à la vitesse supérieure et créer un design naturellement ouvert qui offre une véritable connexion avec le monde extérieur. Le développement des Soundgear Sense nous a mis au défi de produire la qualité audio renommée de JBL dans des écouteurs à conduction d’air. Je suis ravi des résultats. Grâce à notre incroyable savoir-faire en matière d’audio, notre technologie JBL OpenSound, leader dans sa catégorie, garantit que même dans ce nouveau facteur de forme, nous offrons l’expérience sonore exceptionnelle qui fait la réputation de JBL.

Casques JBL LIVE

Les casques JBL LIVE 770NC et LIVE 670NC sont dotés de la technologie ANC (True Adaptive Noise Cancelling) avec la technologie Smart Ambient. Cette technologie est conçue pour éliminer les distractions et améliorer la qualité audio en temps réel. Avec le Signature Sound de JBL, alimenté par des haut-parleurs dynamiques de 40 mm, les utilisateurs ne peuvent s’attendre qu’à une bonne qualité audio.

Les utilisateurs peuvent opter pour des modèles supra-auriculaires ou supra-auriculaires, qui garantissent tous deux un confort tout au long de la journée. Ces écouteurs sont également dotés de la technologie Bluetooth 5.3 et de la prise en charge LE Audio, ce qui garantit une diffusion audio sans fil transparente. En outre, la technologie Personi-Fi 2.0 de HARMAN permet aux utilisateurs de créer des profils sonores personnalisés adaptés à leurs préférences.

Caractéristiques des JBL LIVE 770NC et LIVE 670NC :

Bluetooth 5,3 avec prise en charge audio LE

Véritable suppression adaptative du bruit (ANC) avec Smart Ambient

2 microphones à formation de faisceau pour des appels parfaits

Son JBL Spatial à partir de n’importe quel contenu stéréo et de n’importe quel appareil

Expérience sonore personnalisable avec Personi-Fi 2.0

Jusqu’à 50 heures d’autonomie avec Bluetooth et ANC activés et jusqu’à 65 heures sans Bluetooth

Charge rapide en 5 minutes pour 4 heures d’autonomie supplémentaires

Lecture automatique et pause

Connexion multipoint pour passer d’un appareil à l’autre en toute transparence

Prise en charge de l’application JBL Headphones pour la personnalisation et les réglages de l’égaliseur

Écouteurs JBL Soundgear Sense

Les écouteurs JBL Soundgear Sense redéfinissent les écouteurs ouverts grâce à leurs caractéristiques innovantes. Il utilise la technologie JBL OpenSound avec conduction d’air, qui offre une qualité audio améliorée tout en permettant de rester conscient de l’environnement. Ils sont équipés de haut-parleurs de 16,2 mm spécialement conçus et d’un algorithme innovant d’amélioration des basses.

Ces écouteurs sont dotés de crochets réglables pour un confort personnalisé et d’un design unique qui réduit les fuites sonores et garantit une bonne tenue. Les écouteurs offrent également une connectivité multipoint, garantissant des connexions transparentes entre les appareils.

Caractéristiques des JBL Soundgear Sense :

Bluetooth 5,3 avec prise en charge audio LE

Technologie JBL OpenSound avec haut-parleurs de 16,2 mm

4 microphones pour des appels clairs et précis

Jusqu’à 24 heures d’autonomie (6 heures dans les oreillettes et 18 heures dans l’étui)

Charge rapide : une charge rapide de 15 minutes vous permet d’écouter 4 heures de musique supplémentaires

Résistance à la sueur, aux éclaboussures et à la poussière selon la norme IP54

Conception hybride avec tour de cou en option

Commande tactile et application JBL Headphones pour la personnalisation et le réglage de l’égalisation.

Prix et disponibilité

Les casques JBL LIVE 770NC et LIVE 670NC sont disponibles en noir, blanc, bleu et grès respectivement au prix de 179,99 euros et 129,99 euros. Le JBL Soundgear Sense sera disponible en noir et en blanc au prix de 149,99 euros.