CES 2023 : le nouvel écran OLED de 27 pouces de ASUS est idéal pour les joueurs

ASUS est l’une des nombreuses marques qui se lancent dans la fabrication de moniteurs de jeu OLED plus petits pour 2023. Au cours du CES 2023, ASUS a présenté un tout nouveau moniteur de jeu : le ROG Swift OLED PG27AQDM. Cet écran semble être l’un des joyaux parmi les autres produits de ASUS, qui comprennent un grand nombre d’ordinateurs portables de jeu, de moniteurs, de périphériques, etc.

Le nouveau moniteur de jeu de ASUS offre un écran OLED sous une forme accessible. Si vous n’êtes pas un fan des jeux sur les énormes moniteurs OLED qui ont été disponibles par le passé, mais que vous voulez des taux de rafraîchissement élevés et les visuels de l’OLED, c’est peut-être ce que vous attendiez. Le ROG Swift OLED PG27AQDM répond à la plupart des besoins des joueurs et évite certains des inconvénients que présentent habituellement ces écrans.

Il s’agit d’un moniteur de 27 pouces doté d’une dalle OLED et d’une résolution de 1440 p. Il offre également des taux de rafraîchissement très élevés — plus élevés que ce dont la plupart d’entre nous ont besoin, vraiment — avec un maximum de 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms. Comme les OLED peuvent être très chaudes, ASUS a équipé ce modèle d’un dissipateur thermique personnalisé qui, espérons-le, fera l’affaire.

De l’extérieur, le ROG Swift OLED PG27 est un écran typique de ASUS. Il est doté d’un support volumineux, d’une absence quasi totale de bords et d’une action RVB sophistiquée à l’arrière du moniteur.

L’OLED s’infiltre lentement dans le monde du jeu, et trouve sa place dans certains des meilleurs moniteurs. Cependant, les joueurs qui choisissent d’opter pour un écran OLED sont souvent traités comme des téléviseurs et sont obligés d’utiliser un écran massif. Pour un joueur sur console, ce n’est généralement pas un problème, mais ceux d’entre nous qui jouent sur PC n’ont tout simplement pas l’espace de bureau nécessaire pour installer un écran de 34 pouces (ou plus). Même si c’est le cas, il peut être inconfortable de s’asseoir si près d’un écran aussi grand.

Enfin !

Il y a aussi la question des taux de rafraîchissement. La norme 60 Hz disparaît peu à peu et de nombreux joueurs recherchent désormais des moniteurs capables de fournir des taux de rafraîchissement de 144 Hz ou plus.

La dernière version de ASUS semble toucher le point sensible et éviter les problèmes susmentionnés. Un taux de rafraîchissement de 240 Hz est plus que suffisant, et la taille de l’écran de 27 pouces signifie que vous pouvez confortablement l’installer sur votre bureau. Il ne s’agit pas non plus d’un écran incurvé, ce que certains préfèrent encore éviter.

ASUS a également présenté « le moniteur de jeu esports le plus rapide », le ROG Swift Pro PG248QP, un écran 1080p de 24 pouces avec un taux de rafraîchissement de 540 Hz (lorsqu’il est overclocké). Il est même doté d’une base réglable pour supporter plusieurs dispositions et styles de clavier.