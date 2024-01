CES 2024: JBL dévoile sa nouvelle gamme d’écouteurs Live 3 avec étui intelligent

Trouver les bons écouteurs peut s’avérer compliqué. Il existe une grande variété de prix et de fonctionnalités, des écouteurs bon marché qui font juste l’affaire aux écouteurs haut de gamme qui coûtent des centaines d’euros. Cela vaut la peine d’investir dans des écouteurs de qualité, surtout si vous accordez de l’importance à un son de haute qualité et à l’autonomie de la batterie.

JBL propose certains des meilleurs écouteurs du marché, et la société vient de dévoiler de nouvelles options lors du CES 2024 : la série JBL Live 3.

Au total, trois styles différents sont proposés : Buds, Beam et Flex. L’option à choisir dépend vraiment de ce que vous recherchez exactement en matière d’écouteurs : les écouteurs Beam ont une tige et des embouts en silicone, les Buds ont des embouts en silicone mais pas de tige, et les Flex ont une tige mais pas d’embouts en silicone.

Cependant, les trois modèles sont dotés des mêmes caractéristiques de base, avec des éléments mineurs, comme l’autonomie de la batterie, qui varient d’un modèle à l’autre.

La caractéristique la plus intéressante est peut-être l’étui de chargement intelligent mis à jour, qui intègre un écran complet dans l’étui de vos écouteurs.

Un étui intelligent

Ce n’est pas la première fois que JBL fait cela, et bien que ce soit quelque chose d’inhabituel, cela vous permet de régler les paramètres de vos écouteurs sans application ni utilisation de votre smartphone. Cela peut s’avérer utile car, pour certains appareils et écouteurs, il n’existe pas vraiment d’application que vous pouvez utiliser, et vous devez donc vous contenter des paramètres par défaut. La fonction True Adaptive Noise Cancelling est également incluse pour des expériences sonores personnalisées, ce qui est devenu une caractéristique de base des écouteurs de cette gamme de prix.

Cette gamme d’écouteurs est proposée à partir de 199,99 euros et devrait être mise en vente cet été. L’écran sur l’étui des écouteurs est un élément que nous n’avons pas vraiment vu chez d’autres fabricants d’écouteurs, et c’est un ajout potentiellement utile qui pourrait changer la façon dont vous utilisez vos écouteurs. Ces écouteurs sont encore loin d’être commercialisés, mais nous devrons attendre pour voir s’ils sont bons et s’ils se comparent à ceux de la concurrence.