Est-ce que ChatGPT va aider Microsoft à détrôner Google Recherche ?

Microsoft tente de détrôner Google en tant que champion de la recherche en intégrant ChatGPT dans son moteur de recherche Bing. C’est ce qui ressort d’un nouveau rapport de The Information — mais le pari sera-t-il payant ?

ChatGPT n’a été lancé qu’en novembre 2022, mais il a déjà fait des vagues parmi les chercheurs en intelligence artificielle (IA) et le grand public en raison du réalisme infaillible de ses résultats. Il suffit d’introduire n’importe quelle question pour obtenir un résultat ressemblant à s’y méprendre à un texte généré par un humain. Des personnes l’ont utilisé pour écrire des articles, générer du code et composer des partitions musicales.

Aujourd’hui, il semble que Microsoft veuille participer à l’action. Le rapport de The Information affirme que la société de Redmond cherche à lancer une nouvelle version de Bing qui intègre la technologie ChatGPT pour répondre aux requêtes de recherche.

En utilisant la technologie derrière ChatGPT — qui est construite par la société d’IA OpenAI — Bing pourrait fournir des réponses plus humaines aux questions au lieu de simples liens vers des informations. Google et Bing affichent déjà des informations pertinentes à partir de liens situés en haut de nombreuses requêtes de recherche, mais les panneaux de connaissances de Google sont particulièrement répandus lorsqu’il s’agit de rechercher des informations sur des personnes, des lieux, des organisations et des objets.

L’utilisation par Microsoft d’une fonctionnalité de type ChatGPT pourrait aider Bing à rivaliser avec le Knowledge Graph de Google, une base de connaissances que Google utilise pour fournir des réponses instantanées régulièrement mises à jour à partir de l’exploration du Web et des commentaires des utilisateurs. Mais si Microsoft est ambitieuse, il pourrait même aller beaucoup plus loin et proposer de nombreux nouveaux types de fonctionnalités basées sur l’IA.

Des résultats encore plus pertinents ?

Il est intéressant de noter que le rapport affirme que cela pourrait être fait d’une manière différente de la liste familière de liens et d’extraits de texte que vous obtenez avec n’importe quel moteur de recherche aujourd’hui. Pour l’instant, nous ne savons pas à quoi ressembleront les résultats de recherche de Bing basés sur l’IA, mais le résultat ne sera probablement pas trop éloigné du statu quo puisque ChatGPT n’est pas conçu pour être un moteur de recherche.

À l’heure actuelle, Google a une avance presque inégalée sur les autres moteurs de recherche, avec 92,5 % des parts du marché mondial, selon StatCounter. Bing se traîne à la deuxième place avec un maigre 3 %, ce qui rend l’avantage de Google tout à fait évident.

Pourtant, Google serait inquiet. Le New York Times a rapporté en décembre 2022 que la direction de Google avait déclaré une alerte « code rouge » en réponse au lancement de ChatGPT, tant ce dernier pouvait menacer la domination de Google — et ses revenus.

Microsoft & OpenAI

Microsoft entretient une relation étroite avec OpenAI, l’une des principales sociétés d’IA au monde. Le géant de la technologie basé à Redmond ajoute à Bing un modèle d’IA texte-image alimenté par DALL-E 2 d’OpenAI ; il a investi 1 milliard de dollars dans OpenAI en 2019 et dispose d’une licence exclusive pour utiliser son générateur de texte IA GPT-3. La façon dont ce dernier accord peut aider l’intégration de ChatGPT par Bing n’est pas encore claire.