CES 2024 : JBL renouvelle sa gamme d’enceintes portables avec Clip 5, Go 4 et Xtreme 4

CES 2024 : JBL renouvelle sa gamme d'enceintes portables avec Clip 5, Go 4 et Xtreme 4

Lors du CES 2024, JBL vient enfin d’annoncer la mise à jour de ses célèbres enceintes Bluetooth portables Clip 5 et Go 4. Les deux mini-enceintes offrent un son amélioré, une meilleure technologie Bluetooth, de nouvelles couleurs et des clips et des sangles plus grands. Nous aurons également droit à une puissante JBL Xtreme 4.

Les modèles sortants sont arrivés pour la première fois en 2020, et même si j’ai fais l’éloge de l’enceinte JBL Clip 4, ces mises à niveau sont les bienvenues. Les trois enceintes seront disponibles en juin, la JBL Clip 5, très populaire, étant proposée à 79,95 euros, tandis que la JBL Go 4, plus petite, est proposée à 49,95 euros. La JBL Xtreme 4, plus grande, est vendue au prix de 379,95 euros.

En ce qui concerne les mises à niveau, commençons par les deux plus petits haut-parleurs portables. Les JBL Clip 5 et Go 4 ont la même conception robuste IP67 étanche que précédemment, USB-C, et sont disponibles en six nouvelles couleurs. Nous bénéficions d’un meilleur son grâce à de nouveaux haut-parleurs, d’une plus grande autonomie, du Bluetooth 5.3 avec audio LE, de JBL Auracast pour l’appairage multi-appareils, et bien plus encore.

La plus petite enceinte portable de JBL, la Go 4, présente une silhouette actualisée avec une sangle plus grande, plus large et plus durable. Elle utilise également des matériaux recyclés post-consommation pour 80 % du plastique et 100 % du tissu. La minuscule JBL Go 4 augmente l’autonomie de la batterie, qui passe de 5 à 7 heures d’écoute.

Ma préférée, la JBL Clip 5, résout deux problèmes courants. Le mousqueton redessiné présente une ouverture beaucoup plus grande, ce qui permet de l’attacher plus facilement à presque tout et n’importe quoi. Je parle des sangles de sac à dos, des passants de ceinture, des pieds de chaises de camping, etc. Il a également été amélioré au niveau du son, grâce à un haut-parleur plus performant qui délivre un son net et des basses régulières, quel que soit le niveau d’écoute. Le nouveau JBL Clip 5 amélioré a une autonomie de 12 heures, avec 3 heures supplémentaires en mode Playtime Boost.

Une grosse caisse

Enfin, la nouvelle JBL Xtreme 4 s’adresse à ceux qui veulent quelque chose de plus grand, de meilleur et de plus fort. JBL a ajouté une grande bandoulière pour faciliter l’utilisation et une batterie remplaçable plus grande pour améliorer la facilité d’entretien. Oui, ceux qui utilisent beaucoup leur enceinte peuvent désormais remplacer sa batterie. Vous bénéficierez d’une autonomie de 24 heures sur une seule charge, du Bluetooth 5.3 LE, de l’Auracast et d’une nouvelle fonction « AI Sound Boost » pour une expérience audio améliorée.

La nouvelle JBL Xtreme 4 est disponible en trois couleurs, fonctionne avec l’application JBL Portable (Android et iPhone) et la batterie interne sert de chargeur portable pour les téléphones et les gadgets. Là encore, le Xtreme 4 sera disponible en juin 2024 au prix de 379,95 euros.