CES 2023 : voici Lifeaz, le premier défibrillateur prêt à sauver des vies partout !

Les smartwatches modernes comme l’Apple Watch sont équipées de capteurs et d’algorithmes avancés qui peuvent vous aider à contacter les services d’urgence en cas d’urgence. Malheureusement, c’est à peu près tout ce qu’elles peuvent faire, et les gens sont toujours laissés à la merci de l’arrivée de ces services à temps.

Même si vous êtes avec quelqu’un d’autre, il y a peu de chances que cette personne connaisse les procédures médicales appropriées, surtout lorsqu’un équipement médical est nécessaire. Plutôt que de s’en remettre au hasard et à l’imprévisibilité du trafic, un nouveau dispositif innovant met le destin entre vos mains grâce à un défibrillateur portable qui peut contribuer à sauver la vie de votre famille ou de vos amis, même sans formation intensive.

On voit souvent des défibrillateurs dans de nombreuses émissions de télévision lorsque quelqu’un fait un arrêt cardiaque pour une raison ou une autre. Le processus peut sembler simple, mais la réalité est moins rose. Outre la tension dangereusement élevée (qui oblige les gens à crier « Dégagez ! » avant chaque utilisation), l’utilisation d’un défibrillateur nécessite un placement et des processus appropriés, qui, à leur tour, exigent une formation adéquate.

En France, les arrêts cardiaques représentent 50 000 décès prématurés chaque année. Cependant, des centaines de vies pourraient être sauvées en améliorant le taux de survie qui est aujourd’hui de 5 %. Ce triste constat est, en grande partie, lié à la méconnaissance du grand public des gestes de premiers secours ainsi qu’au nombre encore limité de défibrillateurs accessibles sur le territoire.

Avec les nombreuses technologies disponibles aujourd’hui qui sont consacrées au diagnostic des conditions corporelles, il est grand temps que nous ayons quelque chose qui puisse activement sauver des vies. Lifeaz est ce « quelque chose », offrant un défibrillateur dans une petite boîte qui peut même tenir dans un sac à dos ou un sac de voyage au cas où vous devriez vous rendre dans un endroit éloigné. Et, c’est du Made in France !

Une utilisation très simple !

Bien entendu, son objectif principal est de rester à la maison, prêt à être utilisé en cas d’urgence pour effectuer les procédures de sauvetage dans les quatre premières minutes critiques d’un arrêt cardiaque.

L’extrême facilité d’utilisation du Lifeaz est tout aussi importante que sa portabilité. Il suffit de suivre les instructions simples pour activer la machine dans une boîte et placer les électrodes aux endroits appropriés, utilement indiqués par des diagrammes clairs. À partir de là, l’appareil peut analyser intelligemment la situation et l’état du patient afin de déterminer les réglages appropriés pour aider le cœur à se remettre en marche. Les utilisateurs n’ont pas besoin d’être des urgentistes qualifiés et n’ont même pas besoin de s’impliquer activement, si ce n’est en installant l’appareil et en surveillant la situation via une application mobile.

Lifeaz a déjà été adopté par pas moins de 10 000 familles en Europe et a même permis de sauver 16 vies, allant d’un enfant de trois ans à une femme âgée de 83 ans. Le défibrillateur est disponible à l’achat pour 999 euros ou à la location pour 35,99 euros/mois.