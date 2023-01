CES 2023 : les meilleurs et les plus cool smartphones du salon

Le CES 2023 n’est pas un salon où vous verrez des dizaines de nouveaux smartphones, mais ne pensez pas que cela signifie qu’il n’y en a pas du tout à trouver à l’événement de Las Vegas.

Alors que le Galaxy S23 et l’iPhone 15 sont prévus pour plus tard cette année, le CES a tout de même réussi à apporter quelques surprises.

Voici les meilleurs smartphones révélés au CES 2023.

Motorola ThinkPhone

Malheureusement, ce qui est probablement le smartphone le plus intéressant du CES 2023 n’est pas celui que nous pourrons acheter. Le ThinkPhone de Motorola (pour lui donner son nom complet, plutôt maladroit) s’inscrit dans le cadre de la poussée de la société dans le monde des téléphones interentreprises (B2B) et est doté de logiciels qui le rendent attrayant pour les entreprises désireuses d’équiper leur personnel de nouveaux appareils.

C’est dommage, car non seulement le design a un côté nostalgique dans la mesure où il nous rappelle les ordinateurs portables ThinkPad d’IBM des années 90, mais il possède également d’excellentes spécifications. L’excellent Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 alimente le smartphone, l’écran est une grande toile AMOLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et il y a une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 68 W. Même le capteur photo est alléchant, avec une caméra principale de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image (OIS), et une caméra grand-angle de 32 mégapixels.

Le ThinkPhone de Motorola sortira en janvier, mais pour en acheter un, il faudra travailler pour une entreprise qui le propose comme appareil professionnel. Il se peut que ce soit un smartphone que vous aurez de la chance de trouver en 2023.

Samsung Galaxy A14

Non, il ne s’agit pas d’un précurseur de la série Galaxy S23. Au lieu de cela, le Galaxy A14 est un smartphone Galaxy d’entrée de gamme à 200 euros, mais ses spécifications sont solides étant donné son faible prix. Il dispose d’un écran de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui n’est pas communément trouvé à ce prix, mais la résolution est seulement de 720 p. La batterie de 5 000 mAh devrait permettre au smartphone de tenir un certain temps. Cependant, et il y a trois caméras à l’arrière. Toutefois, seule la caméra principale de 50 mégapixels vous intéressera.

De manière peut-être plus inhabituelle, le Galaxy A14 dispose d’une prise casque de 3,5 mm et d’un emplacement pour carte microSD, ainsi que d’Android 13 et de la connectivité 5G. Tout cela en fait un smartphone qui offre la plupart des fonctionnalités d’un smartphone simple à un prix raisonnable. Il sortira au début du mois de janvier.

Samsung Flex Hybrid

OK, ce n’est pas vraiment un smartphone, mais il pourrait constituer la base d’un smartphone à l’avenir. Le Flex Hybrid de Samsung est le nom d’une technologie d’écran plutôt que d’un appareil, et il est incroyablement intelligent. Il combine deux technologies d’écran de smartphones du futur, le pliage et le glissement, en un seul « appareil ». La partie gauche de l’écran se déplie et la partie droite coulisse. Il convertit l’écran déplié de 10,5 pouces en un écran encore plus grand de 12,4 pouces.

Non, il ne s’agira probablement pas d’un vrai téléphone de sitôt, alors ne pensez pas que nous assistons à une avant-première du Galaxy Z Fold 5, mais il est passionnant de voir sur quoi Samsung travaille. N’oubliez pas qu’il n’y a pas si longtemps, nous ne voyions des écrans pliables que sous forme de concepts.

OnePlus 11

OnePlus a en quelque sorte annoncé le OnePlus 11 au CES 2023, puisque le lancement officiel du smartphone a coïncidé avec le salon de Las Vegas, car le OnePlus 11 a été présenté pour la première fois lors d’un événement en Chine. OnePlus donnera au smartphone son lancement mondial le 7 février, mais le sortira en Chine le 9 janvier. Cela signifie que nous avons presque tous les détails à son sujet maintenant, sans trop avoir besoin d’attendre le mois prochain.

Motorola Defy avec Bullitt Satellite Messenger

La messagerie satellite est une tendance inattendue depuis qu’Apple l’a introduite sur l’iPhone 14. Bullitt, une marque plus connue pour ses smartphones robustes fabriqués sous licence, travaille avec Motorola et ajoutera une application personnalisée appelée Bullitt Satellite Messenger à un futur téléphone Defy, lui permettant d’envoyer des messages même sans aucune connectivité. Tout ce dont il a besoin, c’est d’un ciel dégagé et que vous payiez l’abonnement de 5 dollars par an.

De plus, le service ne sera pas limité aux modèles Motorola Defy, car l’application sera disponible sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple. Il sera donc possible de communiquer avec n’importe quel smartphone, sur l’un des deux grands systèmes d’exploitation, Android et iOS. Le service devrait être opérationnel au cours des trois premiers mois de 2023.

Qualcomm Snapdragon Satellite

Vous voyez ce que nous voulons dire par le fait que les communications par satellite sont soudainement à la mode ? Le Snapdragon Satellite de Qualcomm utilisera les communications par satellite pour la messagerie normale sans connectivité et la messagerie d’urgence. Cela le différencie du système d’Apple, qui se concentre exclusivement sur l’utilisation en cas d’urgence. Cette fonction utilise le modem de Qualcomm et nécessitera le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de la société pour fonctionner.

La plupart des smartphones phares à venir en 2023 utiliseront cette puce, mais nous ne savons pas s’il s’agira d’une fonction « standard » ou d’une fonction qui nécessitera que les fabricants l’activent. Selon la situation, tous ne le feront peut-être pas, ce qui pourrait rendre l’utilité de la fonction un peu aléatoire. Nous en saurons plus dans un avenir proche.

Charge sans fil Qi2

Comme le Snapdragon Satellite, Qi2 est une fonctionnalité que nous verrons sur les smartphones sortis dans un proche avenir, plutôt qu’un nouveau téléphone. C’est néanmoins passionnant, car Qi2 est la dernière norme de recharge sans fil du Wireless Power Consortium (WPC), et apporte l’un des meilleurs aspects de la recharge MagSafe d’Apple aux autres coussins de recharge sans fil : un alignement parfait.

Qi2 deviendra la norme industrielle en 2023 et introduira le profil d’alimentation magnétique, grâce auquel les plaques de recharge sans fil se connectent à un téléphone d’une manière qui garantit qu’elles délivrent une alimentation constante et ne sont pas facilement délogées. En outre, des améliorations de l’efficacité permettront d’accélérer les vitesses de charge. Nous n’avons pas encore entendu parler des premiers téléphones et accessoires qui utiliseront la norme Qi2.