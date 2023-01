CES 2023 : ASUS présente un impressionnant écran 3D (sans lunettes) sur son Vivobook Pro

Pour certaines entreprises qui vendent des ordinateurs portables destinés aux jeux et aux créateurs, la 3D sans lunettes est devenue un peu un rêve. Acer s’y est essayé pour la première fois en 2021. Sa technologie SpatialLabs, qui utilise une combinaison d’une caméra stéréo, d’une lentille optique et d’une technologie de rendu en temps réel pour créer des images 3D décemment réalistes, a depuis fait son apparition dans un certain nombre d’ordinateurs portables, y compris la plateforme de jeu Predator Helios 300.

Cette année, c’est au tour de ASUS. ASUS a annoncé Spatial Vision, une « technologie OLED 3D sans lunettes (autostéréoscopique) ». Les écrans sont en 3D, 3.2K, OLED, et 120 Hz. De manière analogue à la technologie d’Acer, les machines qui prennent en charge Spatial Vision utiliseront une combinaison de lentille lenticulaire et de technologie avancée de caméra oculaire. Elles rendent des images distinctes pour chaque œil et suivent la position de votre tête et de vos yeux pour les ajuster en conséquence.

Lors de sa conférence de presse, un porte-parole de ASUS a déclaré que, comme les écrans OLED revendiquent un faible temps de réponse de gris à gris de 0,2 ms, ainsi que le contraste extrêmement élevé qui vient avec l’OLED, il n’y a pas de diaphonie entre l’image de l’œil gauche et de l’œil droit, assurant un contenu plus réaliste. Cependant, les pages produits de ASUS pour les ordinateurs portables reconnaissent que les expériences peuvent varier, et que certains peuvent encore souffrir de « vertiges ou de diaphonie pour d’autres raisons, et cela varie en fonction de l’individu ». ASUS a déclaré qu’elle envisageait de proposer des démonstrations aux utilisateurs, ce qui vaudrait la peine d’être essayé avant de s’engager dans cette fonctionnalité unique.

Il existe toutefois quelques différences entre le système Spatial Vision de ASUS et le système SpatialLabs de Acer. L’une des principales est que les panneaux de ASUS peuvent être utilisés par deux personnes à la fois, alors que Acer a clairement indiqué lors du lancement de SpatialLabs qu’il était destiné à une seule personne à la fois.

L’autre élément qui rend Spatial Vision quelque peu unique est qu’elle ne semble pas se limiter aux modèles haut de gamme au lancement. L’un des premiers ordinateurs portables qui recevra cet écran est le Vivobook Pro 16X 3D OLED, un ordinateur portable de 16 pouces destiné aux créateurs. Nous n’avons pas encore de prix, mais le Vivobook a tendance à être l’une des gammes d’ordinateurs portables les plus abordables de ASUS.

À l’intérieur, cet appareil est équipé de processeurs Intel de 13e génération, de GPU NVIDIA de série 40 et d’un switch MUX. ASUS ajoute « qu’un système de refroidissement amélioré permet de libérer en toute sécurité la puissance thermique nominale (TDP) de 150 W ».

Également incluse dans le ProArt Studiobook 16

Pour les professionnels à la recherche d’un système plus haut de gamme, Spatial Vision apparaîtra également sur le prochain ProArt Studiobook 16, une machine lourde avec un stylet, jusqu’à 64 Go de mémoire vive évolutive, et un petit cadran rotatif pour diverses applications créatives.

Il est difficile de savoir dans quelle mesure la 3D sans lunettes sera intéressante pour les créateurs dans un proche avenir. Les produits de ASUS témoignent d’un intérêt croissant pour rendre le travail de conception 3D plus accessible, sans pour autant sacrifier les spécifications d’affichage haut de gamme. Cependant, les premiers acteurs comme ASUS et Acer doivent encore prouver leur valeur aux employés effectuant des tâches telles que le rendu 3D. ASUS Spatial Vision tentera de les encourager en incluant l’accès à des outils de développement construits sur la plateforme de réalité simulée de la société Dimenco, spécialisée dans la technologie spatiale 3D, y compris des « documents de soutien et des directives » sur des sujets tels que le contrôle des gestes.