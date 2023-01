CES 2023 : Volkswagen présente en avant-première sa prochaine voiture électrique ID.7

Volkswagen est revenu au CES 2023 cette année après une interruption de 6 ans, annonçant un ajout à sa gamme de véhicules entièrement électriques sous la forme d’une nouvelle berline entièrement électrique appelée ID.7. Le constructeur automobile s’est attaqué de manière agressive au marché du tout électrique, non seulement avec le lancement de la gamme de véhicules électriques ID, mais aussi avec les stations de recharge Electrify America. Volkswagen veut lancer 10 nouveaux modèles électriques d’ici 2026, ce qui est un objectif ambitieux.

La ID.7 est construite sur la même architecture MEB (modular electric drive matrix) que les véhicules ID.3 et ID.4. Depuis le lancement de la plateforme MEB, Volkswagen a livré jusqu’à présent plus de 500 000 véhicules à ses clients. Ceux d’entre vous qui se souviennent du véhicule concept ID.AERO de l’année dernière trouveront la silhouette de l’ID.7 très familière. Le modèle sera déployé sur trois continents — Chine, Europe et Amérique du Nord — et sera le deuxième véhicule après l’ID.4 à bénéficier d’un lancement mondial.

Selon VW, l’ID.7 aura une autonomie d’environ 700 kilomètres par charge, ce qui devrait permettre d’éviter l’angoisse de l’autonomie chez les nouveaux acheteurs.

« Avec la nouvelle ID.7, nous étendons notre gamme de modèles électriques dans les marchés supérieurs », a déclaré Thomas Schäfer, PDG de Volkswagen Passenger Cars, dans un communiqué de presse. « La berline offrira une technologie et une qualité de premier ordre », poursuit-il.

L’ID.7 semble certainement rivaliser dans le haut du marché avec plusieurs caractéristiques intéressantes qui seront incluses de série sur le modèle de base. Il s’agit notamment d’un nouvel écran pour le conducteur, d’un affichage tête haute à réalité augmentée et de ce que Volkswagen appelle des « bouches d’air intelligentes ». Les bouches d’air intelligentes se déplaceront pour diriger les courants d’air, permettant à la voiture de changer la température intérieure aussi rapidement que possible. Le tout s’articule autour d’un écran de 15 pouces qui gère l’infodivertissement et d’autres commandes.

Une voiture réellement connectée !

En outre, l’ID.7 acceptera les commandes vocales. Dites à la voiture que vous avez les mains froides, et le chauffage du volant se déclenchera tandis que les bouches d’air intelligentes susmentionnées dirigeront l’air chaud dans cette direction. De plus, l’ID.7 détectera l’approche d’un conducteur et pourra allumer le chauffage ou la climatisation pour que l’intérieur soit à une température confortable avant que vous ne vous glissiez derrière le volant.

L’ID.7 est également arrivée au CES couverte d’un « camouflage intelligent ». Selon Volkswagen, la voiture « utilise une technologie unique et une peinture multicouche pour créer des effets de lumière sur certaines parties du véhicule ». La peinture de la ID.7 se compose de 40 couches de peinture. Certaines peintures ont des propriétés conductrices tandis que d’autres isolent. Au total, 22 zones différentes de la voiture peuvent être contrôlées séparément. S’il y a de la musique, la peinture peut même la visualiser.

Volkswagen n’a pas encore annoncé les prix, nous devrons donc attendre ces détails. La voiture devrait être lancée au cours du deuxième trimestre de 2023.