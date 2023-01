CES 2023 : Roku dévoile ses propres téléviseurs intelligents, qui arriveront aux États-Unis au printemps 2023

Le CES 2023 a pleinement débuté, avec des entreprises telles que Samsung et LG qui annoncent une pléthore de nouveaux et innovants produits. Roku s’est joint à la liste des entreprises qui sont montées sur scène au CES. La populaire plateforme de streaming Roku a annoncé le lancement de ses nouveaux téléviseurs Roku Select et Roku Plus Series, marquant ainsi l’entrée de l’entreprise dans la vente de téléviseurs connectés de sa propre marque.

L’entreprise affirme que ces nouveaux téléviseurs connectés ont été conçus et fabriqués de toutes pièces par Roku.

Suivant les traces d’Amazon, Roku entre maintenant sur le marché avec ses propres téléviseurs de marque. Amazon a lancé sa série interne Fire TV Omni en 2021, et maintenant Roku sort ses propres téléviseurs des séries Select et Plus. Les téléviseurs de marque Roku se déclinent en 11 modèles dont la taille varie de 24 à 75 pouces.

Roku affirme que les téléviseurs se concentreront sur les fonctionnalités que les streamers ont appris à apprécier. Toutes les versions HD des téléviseurs Roku Select et Plus Series seront livrées avec des télécommandes vocales Roku, tandis que tous les téléviseurs Plus Series seront équipés de télécommandes vocales Roku Pro.

Ces téléviseurs Roku sont conçus pour se connecter de manière transparente et prendre en charge d’autres appareils Roku tels que les enceintes connectées et les barres de son. Selon Roku, les fonctionnalités préférées des fans, telles que Trouver ma télécommande, Écoute privée et l’accès à la télévision en direct et aux sports, seront également disponibles sur tous les modèles de téléviseurs de la marque Roku.

Disponible au printemps 2023

En plus des nouveaux téléviseurs de la marque Roku, la société publie également un modèle de référence de téléviseur OLED haut de gamme pour les partenaires du programme Roku TV. Cette conception permettra aux partenaires de construire des téléviseurs OLED pour la plateforme avec des couleurs et un contraste améliorés. Bien que l’on ne sache pas encore quand ces modèles seront disponibles sur le marché, il est encourageant de voir que Roku s’efforce d’élargir sa collection de téléviseurs et d’appareils de haute qualité.

Les téléviseurs des séries Roku Select et Plus seront disponibles aux États-Unis à partir du printemps 2023 avec des prix de détail allant de 119 à 999 dollars.