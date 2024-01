LG présente la DukeBox au CES 2024 : un hybride audiovisuel innovant

Que se passe-t-il lorsque vous prenez un ampli à lampes, un système audio à plusieurs haut-parleurs et un écran OLED transparent et que vous les mélangez ? Vous pourriez obtenir quelque chose qui ressemble à la DukeBox, un nouveau concept d’appareil hybride de LG Labs qui sera présenté au CES 2024.

LG Labs est une « plateforme de marketing axée sur la fourniture de produits et de services expérimentaux et innovants », selon LG. Il n’est donc pas tout à fait clair si la DukeBox est quelque chose que LG a l’intention de commercialiser ou simplement un moyen de montrer de manière créative ce qui peut être fait avec la technologie d’affichage OLED transparente de la société. Aucun prix ni aucune disponibilité n’ont été communiqués jusqu’à présent.

La DukeBox, d’inspiration rétro, est équipée de haut-parleurs frontaux en bas et d’une paire de haut-parleurs à 360 degrés en haut, qui nous rappellent le diffuseur en forme de cône utilisé par LG dans son haut-parleur portable LG XBoom 360. Et, tout comme ce haut-parleur, LG Labs affirme que la DukeBox offre une expérience audio immersive qui entoure l’auditeur.

La transparence de l’écran OLED peut être réglée, ce qui vous permet de voir à l’intérieur du meuble et d’apprécier le charme désuet du système audio à tubes à vide. Il est également possible de faire fonctionner un simulateur de cheminée en mode semi-transparent, qui fusionne le scintillement des flammes avec la lueur ambrée des tubes à vide. Bien entendu, vous pouvez également rendre le panneau opaque et l’utiliser pour regarder des films, des séries TV, etc.

Un simple concept ?

LG n’a pas donné de détails sur les caractéristiques techniques de la DukeBox, et nous ne pouvons donc qu’utiliser la photo de presse pour deviner les dimensions de l’appareil. Nous ne savons pas non plus quelle est la puissance du système audio, quels sont les services de streaming pris en charge.

Depuis décembre 2023, LG a multiplié les annonces liées au CES 2024. Jusqu’à présent, la société a publié des détails sur sa gamme de téléviseurs QNED 2024, ses barres de son 2024, un nouveau moniteur OLED 4K et un nouveau projecteur portable CineBeam.