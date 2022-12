Le Samsung Galaxy Book3 Ultra fait surface avant son lancement

Les images promotionnelles du premier ordinateur portable « Ultra » de Samsung sont apparues. Thetechoutlook a publié des images des deux ordinateurs portables de la série, le Galaxy Book3 Pro et le Galaxy Book3 Pro 360. Notamment, il y a quelques jours, Samsung a annoncé le Galaxy Book2 Pro 360 avec un Snapdragon 845 Gen 3.

En outre, les rapports indiquent que Samsung est susceptible de sortir plus que le seul ordinateur portable Galaxy Book3 Ultra lors de l’événement de lancement en février 2023. De plus, l’apparition récente du Galaxy Book 3 Ultra sur le site de certification Bluetooth SIG a confirmé que l’ordinateur portable sortira bientôt.

D’après la description trouvée dans la base de données des certifications Bluetooth SIG, l’ordinateur portable sera disponible avec l’un des quatre numéros de modèle suivants : NT960XFH, NT961XFH, NT960XFS et NT960XFHZ.

Malheureusement, les spécifications de l’ordinateur portable ne sont pas encore disponibles. Cependant, la description indique que l’ordinateur portable fonctionnera sous Windows 11 et inclura le pilote Intel AX210 Wi-Fi 6E.

Le pilote Intel AX210 Wi-Fi 6E prend en charge les bandes de fréquences de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz et peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 2,4 Gb/s (160 MHz). Les pilotes Bluetooth intégrés seront mis à jour à la version 5.3. Toutefois, l’incompatibilité de Windows 11 avec les versions Bluetooth supérieures signifie que le Galaxy Book 3 Ultra ne pourra fonctionner qu’avec le paramètre le plus bas possible, à savoir Bluetooth 5.1.

Quelques informations sur le design

Les photos disponibles indiquent que les ordinateurs portables auront un design élégant et léger. Toutes les connexions entre les appareils se feront via l’USB Type C, et il y aura deux ports USB Type-C sur la gauche ainsi qu’un sur la droite. Une webcam est également incluse dans les ordinateurs portables, et une caméra montée sur l’ordinateur portable est clairement visible sur l’écran.

La disposition du clavier de l’ordinateur portable n’est pas claire, mais il est probable qu’il utilise la disposition Chiclet. Le port de charge et le lecteur de carte mémoire sont tous deux situés sur le côté droit. De plus, cet appareil semble pouvoir être plié à 180 degrés.

Comme le montre la photo, le Galaxy Book3 Pro 360 fonctionnera également avec le S Pen. Samsung pourrait lancer le Galaxy Book3 Pro et le Galaxy Book3 Pro 360 en même temps que le Galaxy Book3 Ultra, mais les rapports indiquent que cela n’a pas encore été prouvé.

On peut supposer que de plus amples informations concernant les caractéristiques et le design des ordinateurs portables seront disponibles dans les semaines à venir.