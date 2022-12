Le OPPO Reno10 Pro+ avec une caméra périscopique fait surface

D’après les précédentes rumeurs, le smartphone porte le numéro de modèle PHU110 que la société a commencé à tester il y a quelques jours. Il serait doté d’un écran OLED incurvé de 1,5 K à 120 Hz avec un poinçon central et des bords ultras étroits, et prendrait en charge un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran.

