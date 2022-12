L’ordinateur portable Lenovo YogaBook 9i à double écran a fait l’objet d’une fuite

Nous en saurons probablement plus sur les spécifications, le prix et la date de sortie du YogaBook 9i la semaine prochaine.

Une photo montre l’ordinateur plié au centre et posé comme un ordinateur portable, ce qui permet d’utiliser l’écran inférieur comme périphérique de saisie ou d’affichage . Une autre montre les écrans dépliés avec le YogaBook 9i posé sur un support pour être utilisé comme un ordinateur avec deux écrans côte à côte en orientation portrait. Une troisième photo montre le système debout dans une configuration de type tente, avec les écrans repliés vers l’extérieur de sorte que l’un d’eux soit face à l’utilisateur et que l’autre fasse office de béquille. Enfin, la quatrième photo montre les écrans repliés dos à dos pour que vous puissiez tenir l’ordinateur comme une tablette trapue.

Il semble que le nouveau YogaBook 9i dispose de deux écrans de la même taille, maintenus ensemble par une charnière à 360 degrés avec un haut-parleur intégré . Au-dessus de l’un des écrans se trouve un système de caméra qui semble pouvoir inclure une caméra infrarouge pour la reconnaissance faciale compatible avec Windows Hello. Et, il semble y avoir un support pour les stylos.

Blass affirme que le YogaBook 9i 13 sera officiellement dévoilé la semaine prochaine lors du Consumer Electronics Show et, bien qu’il n’ait pas partagé de spécifications pour l’appareil, il y a quelque chose que nous pouvons glaner à partir du nom et des photos.