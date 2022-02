MWC 2022 : Samsung dévoile le Galaxy Book 2 Pro 360 avec des puces Intel 12e génération

Hier, avant l’ouverture des portes du MWC 2022, Samsung a annoncé la toute nouvelle série Galaxy Book 2, qui présente plusieurs avantages pour le travail en tout lieu. Le nouveau Galaxy Book 2 Pro 360, fin et léger, est équipé de puces Intel Evo 12e génération, de Windows 11 et d’un capteur d’empreintes digitales. Le nouvel appareil dispose également d’une impressionnante autonomie pouvant atteindre 21 heures.

Le nouveau Galaxy Book 2 Pro 360 est disponible en deux tailles, un écran de 13,3 pouces et un écran de 15,6 pouces. L’écran lui-même est un écran Super AMOLED d’une résolution full HD. Le modèle de 13,3 pouces ne pèse que 1,04 kg, tandis que le modèle de 15,6 pouces pèse légèrement plus, soit 1,41 kg. Les deux modèles sont proposés dans les coloris Gris, Noir et Bordeaux — analogues à ceux de la série Galaxy S22.

Le nouveau Galaxy Book 2 Pro 360 est équipé d’un processeur central Intel Evo de 12e génération, et les utilisateurs pourront choisir des configurations i7 et i5. Les graphiques Intel Iris X permettront à l’appareil de disposer de toute la puissance nécessaire pour traiter les tâches, et il existe également des options de mémoire vive LPDDR5 de 8, 16 et 32 Go, ainsi que des options de stockage SSD de 256 et 512 Go, ainsi que 1 To.

Le nouvel appareil dispose du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.1 pour connecter des accessoires, et l’ordinateur portable est également livré avec un stylet S Pen inclus dans la boîte, ce qui est rare de nos jours. Le modèle de 13 pouces dispose également de deux haut-parleurs stéréo de 4 W, tandis que le modèle de 15 pouces dispose de deux haut-parleurs stéréo de 5 W. Les deux modèles sont réglés par AKG et prennent en charge Dolby Atmos. La caméra de ces appareils peut également enregistrer en 1080p.

Le Galaxy Book 2 Pro 360 prend également en charge la charge de 65 W avec le port Type-C, et en parlant des ports, il y a un port Thunderbolt 4, deux ports USB-C, un emplacement micro SD et un port casque et microphone. Il y a également un capteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation, et le modèle de 13 pouces a un clavier de type « Island Type » avec des touches rétroéclairées, tandis que le modèle de 15 pouces à des touches numériques, également de type Island Type avec des touches rétroéclairées.

Le Galaxy Book 2 Pro 360 sera disponible en précommande à partir du 18 mars 2022. L’appareil sera disponible à partir du 1er avril, et son prix débutera à 1 599 euros.

On retrouve aussi un modèle Galaxy Book 2 360

Contrairement au Galaxy Book 2 Pro 360 ou au Galaxy Book 2 Pro, le Galaxy Book 2 360 standard n’est pas livré avec une variante 5G, au lieu de cela, il s’en tient au bon vieux modèle Wi-Fi uniquement. L’appareil est proposé en une seule taille, et il est doté d’un écran OLED tactile de 13,3 pouces avec une résolution full HD. L’appareil a une épaisseur de 12,9 mm et ne pèse que 1,16 kg. Le Galaxy Book 2 360 sera disponible dans les coloris Silver et Graphite.

En ce qui concerne la puissance, le Galaxy Book 2 360 est équipé d’un processeur Intel Core de 12e génération, et les utilisateurs pourront choisir entre les chipsets Core i3, i5 et i7. Il existe des options de mémoire vive LPDDR4x de 6 ou 16 Go, et 256 et 512 Go et même 1 To pour le stockage. Comme les autres appareils Samsung, il prend en charge le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.1 et la charge de 65 W.

Les haut-parleurs prennent en charge Dolby Atmos, et l’ordinateur portable dispose d’un clavier de type Island avec des touches rétroéclairées. Il y a un capteur d’empreintes digitales intégré dans la touche d’alimentation, et il dispose d’un port Thunderbolt 4, d’un port USB-C, d’un port HDMI, d’un port casque et microphone, et d’un emplacement pour carte micro SD.

Le Galaxy Book 2 360 sera disponible dans les couleurs Graphite et Argent pour 1 399 euros à partir du 1er avril.