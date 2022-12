Les benchmarks montrent que le OnePlus 11 est propulsé par le Snapdragon 8 Gen 2 et 16 Go de RAM

En ce début de semaine, des nouvelles ont éclaté au sujet du OnePlus 11 5G ; le prochain modèle OnePlus sera dévoilé le 7 février. Et, MySmartPrice rapporte qu’un test de benchmark Geekbench « confirme » que l’appareil, numéro de modèle PHB110, sera alimenté par le nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 2. Le test montre également que l’appareil aura une option comprenant 16 Go de RAM (les autres options les plus susceptibles d’être proposées sont 8 Go et 12 Go de RAM).

On peut constater que ce cœur fonctionnant à une vitesse d’horloge de 3,19 GHz correspond à la vitesse du cœur Cortex X-3 haute performance du Snapdragon 8 Gen 2, tout comme l’architecture 1 +3 +4 de la puce octa-core vue sur les résultats du test. Enfin, le listing montre que le smartphone aura le GPU Adreno 740 sous le capot, ce qui prouve également que le processeur d’application haut de gamme de Qualcomm est à bord.

Le OnePlus 11 5G devrait ramener l’emblématique curseur d’alerte de la marque qui permet à l’utilisateur de mettre rapidement son appareil en mode silencieux, vibreur et sonnerie sans avoir à déverrouiller ou à réveiller l’appareil. OnePlus a délaissé cette caractéristique sur le OnePlus 10T afin d’avoir de la place à l’intérieur du smartphone pour d’autres fonctionnalités. C’était un compromis pour lequel OnePlus a apparemment trouvé une solution de contournement.

Récemment, le certificat obligatoire chinois (3C) du OnePlus 11 5G a été découvert, montrant que l’appareil va offrir un support à la charge rapide de 100W pour la batterie 5 000 mAh. Le CCC est analogue au Underwriters Laboratory aux États-Unis qui teste les produits pour la sécurité, la certification 3C est requise pour les produits qui seront utilisés en Chine.

Point sur les spécifications

Le OnePlus 11 5G serait doté d’un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces avec une résolution de 1440 p (Quad HD+) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran sera doté d’un poinçon en coin pour la caméra frontale. La spéculation prévoit une caméra principale de 50 mégapixels à l’arrière, pilotée par le capteur Sony IMX890. Nous pourrions également voir un objectif ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels.

Le test Geekbench a donné un score de 1493 points pour le test monocoeur et de 5 112 points pour le test multicoeur. Ces résultats sont à comparer à ceux du Galaxy S23 Ultra, qui sont respectivement de 1 504 points et 4 580 points. Un deuxième test Geekbench pour le Galaxy S23 Ultra a obtenu un score monocœur de 1530 et un score multicœur de 4779. Pour les deux tests, le Galaxy S23 Ultra utilise un chipset Snapdragon 8 Gen 2 overclocké avec un cœur Cortex X-3 tournant à 3,36 GHz.