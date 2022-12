L’événement de lancement du OnePlus 11 est prévu pour le 7 février

by

Après des rumeurs et des teasers, OnePlus a confirmé le lancement de son flagship OnePlus 11 5G lors de l’événement « Cloud 11 » à New Delhi, en Inde, le 7 février 2023. La société a également déclaré qu’elle lancerait les OnePlus Buds Pro 2, successeurs des premiers OnePlus Buds Pro et d’autres produits OnePlus, lors de cet événement.

Le teaser dit « Witness the Shape of Power », et la société a également confirmé qu’elle ramène le curseur d’alerte, qui était absent dans le OnePlus 10 T. Comme prévu, il sera doté de caméras Hasselblad.

Le teaser concernant les OnePlus Buds Pro 2 montre un design familier, et la société dit qu’elle vise à offrir une expérience audio complète et de qualité stéréo avec les nouveaux écouteurs après les commentaires des utilisateurs des Buds Pro.

Au sujet de ces appareils, OnePlus a déclaré :

Ces nouveaux produits témoignent du fait que OnePlus va de l’avant et vise à s’élever. Ils sont animés par notre ambition de sortir les meilleurs produits possibles, une ambition qui est également forgée par l’esprit de co-création de notre Communauté. Le OnePlus Buds Pro 2 et le OnePlus 11 5G seront équipés des technologies les plus avancées pour vous offrir une expérience raffinée.

Des technologies avancées

OnePlus a déjà confirmé que le OnePlus 11 sera bientôt équipé du Snapdragon 8 Gen 2. Selon les rumeurs, il sera doté d’un écran 2K ou Quad HD+ avec un poinçon sur le côté gauche, d’un espace de stockage UFS 4.0, d’un châssis métallique, d’une caméra arrière de 50 mégapixels, d’un objectif ultra grand-angle de 48 mégapixels et d’un capteur téléobjectif 2x de 32 mégapixels. Il serait doté d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de charge rapide SUPERVOOC de 100 W.

D’après les rumeurs, les OnePlus Buds Pro 2 seraient dotés de doubles haut-parleurs de 11 mm et 6 mm, d’un système ANC adaptatif pouvant atteindre 45 dB grâce à des microphones triples dans chaque écouteur, du Bluetooth 5.2 et de la prise en charge du codec LHDC 4.0.

L’autonomie de la batterie est de 6 heures avec la fonction ANC activée et de 9 heures avec la fonction ANC désactivée. Ils sont censés durer jusqu’à 38 heures (avec ANC désactivé) et 22 heures avec ANC activé. On s’attend à ce qu’il soit livré avec la charge Warp offrant 10 heures d’autonomie avec une charge de 10 minutes et le support de la charge sans fil Qi, comme les Buds Pro.