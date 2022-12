Test du Microsoft Surface Laptop 5 : toujours très bon avec des mises à jour mineures

Le Surface Laptop 5 est, comme ses prédécesseurs, la réponse de Microsoft à ce à quoi ressemblerait un MacBook s’il était une machine Windows. Cela signifie que vous obtenez un ordinateur portable très bien construit, mais qui est davantage lié à la façon de penser de Microsoft qu’à celle d’Apple. J’ai longtemps été un fan du Surface Laptop par rapport au Surface Pro, ne serait-ce que parce que le clavier est standard, mais dans sa cinquième génération, Microsoft n’a pas fait grand-chose de plus que de remplacer un ancien processeur par un plus récent.

C’est un modèle commercial bien établi pour la plupart des fabricants d’ordinateurs portables, mais ce n’est pas un modèle qui conduit à des conceptions passionnantes, surtout si les problèmes du passé ne sont pas résolus.

C’est en grande partie l’histoire du Surface Laptop 5. Il est physiquement bon, mais au-delà de l’ajout de processeurs Intel plus récents, il n’y a pas grand-chose qui se démarque vraiment.

Dans la boîte, on retrouve :

Surface Laptop 5

Adaptateur secteur

Guide de démarrage rapide

Documents de sécurité et de garantie

Surface Laptop 5: design

Lorsque j’ai testé le Surface Laptop 4, Microsoft m’a envoyé le modèle de 13,5 pouces noir mat pour le tester. Pour le Surface Laptop 5, j’ai reçu le modèle Platine. Honnêtement, même si je n’ai plus le Surface Laptop 4 pour le comparer, si vous les mettez côte à côte, vous aurez vraiment du mal à voir les différences.

Comme ses prédécesseurs, Microsoft vend le Surface Laptop 5 dans des configurations de 13,5 ou 15 pouces. La nouveauté de cette année est la finition Vert Sauge, si vous aimez les couleurs alternatives, bien qu’une fois de plus, vous devrez chercher à savoir quelles configurations existent réellement dans chaque style de couleur. Officiellement, le Surface Laptop 5 est disponible dans les finitions Platine (Alcantara ou Métal), Vert Sauge, Noir ou Sable.

Cependant, toutes les couleurs ne peuvent pas être livrées avec des configurations spécifiques de processeur, de stockage ou de mémoire vive (RAM). Si vous passez au modèle plus grand de 15 pouces, vous êtes limité aux finitions Platine ou Noir, et seul le modèle Platine vous offre des choix de configuration. Si vous optez pour le modèle Platine Alcantara, vous passez également d’un écran Gorilla Glass 5 à Gorilla Glass 3, ce qui pourrait avoir des implications si vous travaillez beaucoup dans des environnements plus risqués.

L’expérience de base du Surface Laptop n’a donc pas changé de façon massive avec cette génération. Est-ce le signe d’un design bien établi qui fonctionne bien, ou Microsoft qui se repose sur ses lauriers en matière de design d’une manière légèrement paresseuse ?

Un nombre limité de ports

Bien qu’il y ait un élément de perspective, je pense qu’il y a des domaines dans lesquels Microsoft doit changer pour que le Surface Laptop 5 continue à être intéressant. Par exemple, si j’adore le design fin et léger qui reste très robuste, je n’aime pas le choix limité de ports. Sur le côté gauche, vous avez un seul port USB-A 3.1, un seul port USB-C 4.0/Thunderbolt et une prise casque de 3,5 mm et c’est tout ce que vous avez. Au moins, Microsoft a gardé l’option Type-A, mais le nombre de ports devrait être plus élevé compte tenu de son prix.

Le côté droit loge le familier port Surface Connect de Microsoft pour la recharge, qui était un ajout agréable lorsque Microsoft l’a mis sur les appareils Surface originaux il y a une décennie. Étant donné l’existence de Thunderbolt avec alimentation sur le Surface Laptop 5, le port Surface Connect semble être un espace gaspillé qui aurait pu être utilisé pour quelques ports de connexion supplémentaires afin de garder l’appareil davantage dans le domaine professionnel que son prix suggère.

Surface Laptop 5: écran

L’écran de 13,5 pouces reste inchangé par rapport à la précédente génération, ce qui signifie que vous obtenez un écran de format 3:2, un peu plus agréable pour mettre en place vos feuilles de calcul. Malheureusement, cela signifie également que vous obtenez une webcam de 720p. Parfois, cette caméra offre une qualité d’image étonnamment claire grâce à ses capacités de correction automatique qui permettent de résoudre les problèmes de balance des blancs, mais en dehors d’un bon éclairage, l’image semble un peu pixélisée.

Ces dernières années, les caméras Web de bonne qualité sont devenues indispensables pour la plupart des employés, en particulier ceux en télétravail, et il est décevant que Microsoft se soit contentée d’une caméra plus basique pour le Surface Laptop 5. Si vous voulez une meilleure caméra, Microsoft indique que vous devrez acheter la Surface Pro 9 — et opter pour un clavier supplémentaire au moment de l’achat.

Heureusement, l’écran tactile lui-même est excellent, avec le bon mélange de sensibilité et de réactivité, bien que le panneau lui-même semble plutôt faible, car il n’est pas OLED. L’écran tactile est impressionnant de réactivité, surtout lorsqu’on utilise un stylet. Dommage que ce stylet ne soit pas inclus dans la boîte, mais qu’on doit l’ajouter au moment du paiement.

Surface Laptop 5: performances et OS

Comme la gamme très analogue Surface Pro 9, le Surface Laptop 5 utilise les processeurs Core i5 ou Core i7 de 12e génération d’Intel. C’est un changement par rapport aux modèles de l’année dernière qui proposaient des systèmes basés sur Intel ou AMD. Il s’agit également d’une mise à niveau plutôt légère en termes de performances.

Le modèle que Microsoft m’a envoyé était équipé d’un processeur Intel Core i7 de 2,6 GHz de 12e génération, de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage, ce qui en fait l’une des meilleures configurations que vous pouvez acheter.

Le bond en avant par rapport aux modèles précédents est là, mais ce n’est pas exactement une amélioration énorme, ou une amélioration qui pourrait avoir des impacts à grande échelle sur la façon dont vous allez travailler sur un appareil comme celui-ci. C’est un signe de la façon dont la conception et l’idée du Surface Laptop sont bien intégrées que tout ce que vous obtenez essentiellement est une augmentation des spécifications attendues parce qu’Intel a fait ses processeurs justes un peu mieux.

D’accord, c’est peut-être un peu dur, car il s’agit toujours d’un ordinateur portable joliment fonctionnel. L’inclusion du Thunderbolt 4 lui donne une certaine marge de manœuvre pour les travaux de données à haut débit supplémentaires si cela fait partie de vos besoins.

Windows 11 : des options d’accessibilité et les fonctions de productivité étendues

Tout d’abord, la fonction Concentration, qui bloque les notifications pendant un certain temps afin que vous puissiez vous concentrer sur votre productivité. Autre nouveauté, la fonction Snap, qui vous permet de diviser votre écran en plusieurs zones, puis de placer des fenêtres dans ces sections pour faciliter le multitâche.

L’Explorateur de fichiers est un autre changement de qualité de vie dans lequel vous pouvez ouvrir plusieurs onglets de dossiers de fichiers informatiques dans la même fenêtre. Le menu Démarrer lui-même comporte également quelques modifications de qualité de vie, notamment la possibilité d’organiser les applications dans des dossiers, ainsi que de faire défiler les applications recommandées.

Vous pouvez également activer une foule d’options d’accessibilité dans Windows 11. Ces options ont l’avantage de fonctionner automatiquement dans plus de 20 000 applications, ce qui vous évite d’avoir à effectuer des modifications dans chaque programme.

La qualité du son est également excellente — en fait, il s’agit de l’un des meilleurs ordinateurs portables non destinés au jeu que nous n’ayons jamais entendu. La musique est suffisamment claire pour que vous puissiez entendre tous les instruments et toutes les voix d’une même piste, mais suffisamment forte pour que vous puissiez faire retentir la chanson sur tous les toits. C’est tout ce que vous pouvez attendre du système audio d’un ordinateur portable.

Surface Laptop 5: batterie

Selon Microsoft, le Surface Laptop 13.5 testé offre jusqu’à 18 heures d’autonomie. Si vous optez pour le modèle plus grand de 15 pouces, l’autonomie annoncée est de 17 heures. Les affirmations sur l’autonomie de la batterie sont toujours très variables, la plupart des ordinateurs portables ultra-légers ayant tendance à être bien en deçà des affirmations de leurs fabricants, à moins que votre mode d’utilisation ne soit très léger.

En surfant sur le Web, l’ordinateur portable a tenu près de 10 heures, tandis que lors d’un test vidéo l’autonomie a chuté à 7 heures et 38 minutes. Au moins, il se recharge assez rapidement.

Malgré tout, le Surface Laptop 5 devrait durer assez longtemps pour une journée de travail complète, à moins que vous ne prévoyiez de regarder un film en streaming pendant votre pause déjeuner. C’est un résultat acceptable, bien qu’un peu décevant si l’on ne considère qu’aucun écran OLED ou HDR draine de l’énergie.

Comme pour tous les Surfaces, la principale méthode de charge suggérée est le chargeur Surface fourni et son câble d’alimentation à fixation magnétique. Cependant, comme il s’agit d’un appareil entièrement compatible avec Thunderbolt 4, l’alimentation par USB C est également prise en charge, ce qui rend le connecteur Surface Connect sur le côté droit de plus en plus redondant.

Surface Laptop 5: verdict

Microsoft a pris l’habitude de conserver un même design pendant quelques années de plus qu’il ne le devrait. C’est ce qui s’est passé avec la Surface Pro pendant longtemps, et il semble qu’elle fasse de même avec le Surface Laptop 5.

On peut dire que Microsoft a fait l’impasse sur le Surface Laptop 5 cette année — tout ce qu’elle a fait, c’est intégrer les dernières puces Intel et Thunderbolt 4 et s’arrêter là — mais heureusement, le point de départ était suffisamment bon pour s’en sortir. Certains éléments sont indéniablement dépassés, comme l’épais bord noir autour de l’écran et la webcam 720p de base, mais avec des performances solides et un design élégant, l’ordinateur portable tient encore bien la route.

Une bonne répartition des ports aide, et bien que je ne sois pas un fan du port Surface Connect, son apparence attirera les propriétaires de Surface existants avec des accessoires auxquels ils s’accrochent.

L’année prochaine, Microsoft devra faire de vrais changements, mais dans cette itération, le Surface Laptop 5 peut rester une année de plus comme une option attrayante.