Le Galaxy S23 pourrait bientôt l’un de ses attraits par rapport aux autres flagships

La performance est l’un des aspects les plus importants des smartphones. Presque tous les smartphones phares Android actuels sont suffisamment rapides pour la plupart des utilisateurs, mais la série Galaxy S23 de Samsung est la plus rapide. Le trio est alimenté par une version personnalisée de la puce Snapdragon 8 Gen 2 qui équipe des appareils tels que le Xiaomi 13 Pro et le OnePlus 11. Selon une nouvelle fuite, la série Galaxy S23 est toutefois sur le point de perdre son avantage par rapport aux autres smartphones Android.

Appelée Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, la puce personnalisée du Galaxy S23 est une version légèrement améliorée du Snapdragon 8 Gen 2. Comparé au cœur du processeur principal de la version standard, qui a une vitesse d’horloge de 3,2 GHz, son grand cœur est cadencé à 3,36 GHz. Le GPU de la puce a une fréquence de 719 MHz, ce qui le rend légèrement meilleur que le Gen 2 qui fonctionne à 680 MHz.

Par ailleurs, la puce est également dotée de l’ISP cognitif, qui permet une technologie de traitement en temps réel appelée Segmentation sémantique, afin d’améliorer le traitement des images et des vidéos. Les performances en matière d’intelligence artificielle sont également améliorées grâce à un processeur Snapdragon Hexagon mis à niveau.

En résumé, le Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy est une version améliorée de la puce d’origine qui améliore légèrement les performances du processeur et des jeux.

Jusqu’à présent, la puce était exclusive au Galaxy S23, mais le populaire Digital Chat Station affirme que les entreprises chinoises seront bientôt en mesure de mettre la main sur la version sur-cadencée du Snapdragon 8 Gen 2. L’auteur de la fuite ne mentionne aucune marque en particulier, mais ASUS, OnePlus, Redmagic et Xiaomi pourraient tous utiliser ce processeur amélioré dans les smartphones haut de gamme qui n’ont pas encore été lancés et qui sont prévus pour 2023 et au-delà.

Une réelle différence ?

Qualcomm donne souvent à ses puces haut de gamme un rafraîchissement en milieu de cycle en augmentant la vitesse d’horloge, on peut donc supposer que la variante disponible gratuitement sera connue sous le nom de Snapdragon 8+Gen 2. C’est une bonne nouvelle pour les clients qui souhaitent acheter un smartphone Android haut de gamme avec les performances les plus rapides possibles, mais qui ne veulent pas opter pour un appareil Samsung.

La série Galaxy S23 a beaucoup d’atouts, notamment des caméras exceptionnelles et un magnifique écran, de sorte que Samsung ne se préoccupe probablement pas beaucoup de cette question. Toutefois, la puce personnalisée conférait aux smartphones un avantage unique par rapport aux smartphones concurrents, ce qui constitue un désastre pour eux.

Quant au chipset qui pourrait remplacer le Snapdragon 8 Gen 2, nous nous attendons à ce que Qualcomm dévoile le Snapdragon 8 Gen 3 lors de son annuel Snapdragon Submit, qui aura lieu en novembre.