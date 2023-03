Une édition spéciale du OnePlus 11 est apparemment sur le point de voir le jour

Il s’agira plutôt d’une sensation potentiellement froide et glissante, bien que la façon dont OnePlus prévoit de faire en sorte que chaque téléphone à dos de marbre soit différent de l’unité suivante ne soit pas claire. Quoi qu’il en soit, l’utilisation de « matériaux et d’un savoir-faire sans précédent » suggère fortement que la disponibilité sera extrêmement limitée pour cet appareil vraisemblablement très cher, ce qui exclut presque certainement une sortie commerciale n’importe où en dehors de la Chine.

Si l’on en croit les allusions officielles publiées sur Weibo, il pourrait s’avérer difficile de percer le mystère du prochain smartphone de l’entreprise, décrit comme étant fabriqué avec « des matériaux et un savoir-faire sans précédent » et destiné à « paraître unique » dans les mains de chaque utilisateur.

Le flagship OnePlus 11 , par exemple, n’est peut-être pas le plus grand pari de l’industrie mobile à première vue, mais il est né d’un « concept » résolument non conventionnel lors du Mobile World Congress 2023 le mois dernier, suivi d’un programme d’essai de 100 jours pratiquement inégalé au début de cette semaine.

Alors que certains fans de longue date de OnePlus continuent d’être contrariés par l’évolution de la marque au cours des deux dernières années, estimant que la filiale de OPPO a perdu son « avantage » dans la poursuite d’un portefeuille de produits plus riche capable de servir davantage de personnes à travers le monde, il s’agit toujours clairement d’une entreprise qui aime prendre des risques et expérimenter de nouvelles technologies audacieuses.