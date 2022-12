Mozilla lance son propre serveur Mastodon

Nous devrons attendre et voir comment Mozilla gère l’hébergement d’un énorme serveur Mastodon — la société a parfois eu des problèmes avec la confidentialité des données et les partenariats avec des sociétés comme Meta (Facebook).

Mozilla affirme vouloir contribuer à la « croissance saine et durable d’un espace social fédéré qui ne se contente pas de fonctionner, mais prospère selon ses propres termes, indépendamment des entreprises technologiques motivées par le profit et le contrôle ». Il devrait s’agir d’un serveur polyvalent comme la plupart des serveurs que vous pouvez actuellement rejoindre sur Mastodon, sauf que celui-ci sera soutenu par Mozilla.

La magie du serveur Mastodon est que vous pouvez toujours suivre d’autres personnes mêmes si elles sont sur d’autres serveurs. Si tous vos amis sont sur mastodon. social, ou sur d’autres serveurs plus spécialisés, et que vous voulez quand même vous inscrire à celui de Mozilla, cela ne devrait pas poser de problèmes. Mozilla n’est pas la première entreprise technologique à s’engager dans cette voie, puisque Vivaldi a récemment lancé son propre serveur Mastodon.