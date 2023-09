Le prix du Snapdragon 8 Gen 3 ne sont pas à son avantage

Selon un nouveau rapport, le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm pourrait rester en place une année de plus. Cette décision serait prise par les fabricants de téléphones dans le but de réduire les coûts, étant donné que les différences entre les générations se réduisent. Le processeur Snapdragon 8 Gen 3 pourrait être réservé aux smartphones haut de gamme, car son prix serait plus élevé que celui de son prédécesseur.

Ce rapport provient de Digital Chat Station sur le site de microblogging chinois Weibo. Dans un article, la source indique que le Snapdragon 8 Gen 3 pourrait être trop cher pour de nombreux fabricants de téléphones, et que certains opteront probablement pour le processeur actuel Snapdragon 8 Gen 2 à la place.

Le Snapdragon 8 Gen 2 est un puissant chipset qui équipe la plupart des meilleurs smartphones Android actuels. Ses améliorations en termes de puissance et d’efficacité par rapport à la famille Snapdragon 8 Gen 1 lui permettent de rivaliser efficacement avec l’iPhone 14 au quotidien. La marge de manœuvre qu’il offre actuellement suggère que les fabricants de smartphones Android pourraient passer une année de plus sans avoir besoin d’une mise à jour, en particulier sur les smartphones plus abordables qui donnent la priorité aux performances plutôt qu’à des caractéristiques telles que les caméras.

Il convient de noter que d’autres puces, comme la gamme Dimensity de MediaTek, sont également présentes sur le marché. Certains tests montrent que les puces Dimensity de haut niveau sont tout aussi performantes au quotidien que leurs homologues Qualcomm, et les économies pourraient valoir le coup à l’heure où les gens se serrent la ceinture dans le monde entier.

Les fabricants de smartphones ont adopté des stratégies analogues par le passé, et cette année, certains appareils ont adopté des processeurs autres que le fleuron de Qualcomm. En effet, si la puce Qualcomm de cette année est plutôt bonne, celle de l’année dernière l’était aussi !

Des smartphones moins puissants ?

Bien que les fabricants de téléphones mettent souvent les spécifications les plus ostentatoires dans leur Pro Max, Ultra, ou tout autre suffixe, ils sont souvent un peu plus réservés avec les téléphones sous-flagship de prix inférieur. La mémoire vive peut être plus faible et plus lente, les caméras moins nombreuses (la plupart optant pour l’abandon du téléobjectif) et le processeur un peu différent. Même Apple s’est mis de la partie, en laissant l’iPhone 14 standard avec le même processeur que l’iPhone 13 Pro.

Si les fabricants de smartphones Android conservent le Snapdragon 8 Gen 2 pendant encore un an pour maintenir les coûts à un bas niveau, ce ne serait pas la pire chose au monde.