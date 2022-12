IKEA et Sonos collaborent sur la nouvelle enceinte sur pied Symfonisk

IKEA et Sonos poursuivent leur collaboration avec une nouvelle enceinte sur pied disponible en janvier 2023. Elle s’ajoutera à leur populaire et abordable gamme Symfonisk d’enceintes Wi-Fi alimentées par Sonos.

L’icône suédoise de l’ameublement et le fabricant américain de haut-parleurs sans fil ont commencé leur partenariat en 2019 avec l’enceinte de lampe de table Symfonisk originale, et ont depuis ajouté à la gamme une enceinte de bibliothèque, une enceinte de cadre photo, et même une deuxième génération de la lampe de table l’année dernière, toutes destinés aux amateurs d’audio à petit budget qui cherchent à entrer dans l’écosystème des enceintes de Sonos.

Le lampadaire Symfonisk est un nouveau territoire pour les deux entreprises, qui espèrent améliorer la polyvalence de la gamme, en permettant aux gens de « meubler avec la lumière et le son » et de placer le lampadaire là où il est nécessaire, résolvant ainsi le « défi de ne pas avoir assez de place pour une table sur laquelle poser la lampe », a déclaré Stjepan Begic, responsable du design de la gamme chez IKEA en Suède, dans un communiqué de presse.

D’un design assez analogue à celui de la lampe de table de nouvelle génération, le lampadaire repose sur trois pieds minces et est livré avec un abat-jour en bambou tressé qui, d’après les photos du dossier de presse, semble diffuser une lumière douce et chaude. D’autres abat-jour peuvent également être achetés si celui-ci ne correspond pas à votre décor.

La base de l’enceinte elle-même semble partager les mêmes commandes de lecture et de volume haut/bas que la lampe de table, ainsi qu’un revêtement en tissu.

Comme pour la lampe de table et les enceintes de bibliothèque de la gamme Symfonisk, ainsi que de nombreuses enceintes Sonos, le lampadaire peut être couplé en stéréo avec un autre lampadaire (conformément à Sonos, il doit s’agir d’enceintes identiques — vous ne pouvez pas mélanger les enceintes). Il peut également être utilisé dans une installation multi-pièces, ou ajouté en tant que surrounds arrière dans un système Sonos avec une barre de son telle qu’un Sonos Arc, Beam ou Ray pour un son parfait dans la pièce pour les films et la télévision.

Disponible janvier 2023

Les utilisateurs de Sonos seront familiarisés avec le processus d’installation simple de l’application Sonos S2, grâce à laquelle les enceintes peuvent également être contrôlées, connectées à divers services de streaming musical et configurés. Bien que la gamme Symfonisk ne prenne pas en charge les assistants vocaux Alexa ou Google comme bon nombre des dernières enceintes de Sonos, elles sont compatibles avec AirPlay 2 et peuvent être optimisées sur le plan sonore pour votre pièce avec Sonos Truplay — bien sûr, si vous disposez d’un appareil iOS. Les appareils Symfonisk peuvent également être ajoutés et contrôlés par le hub Dirigera de IKEA et l’application IKEA Home qui l’accompagne.

L’enceinte sur pied IKEA-Sonos Symfonisk sera disponible chez IKEA au prix de 260 dollars le 30 janvier 2023. L’année 2023 s’annonce chargée pour Sonos ; la société a déclaré qu’elle entrerait dans une nouvelle catégorie de produits au cours de l’année prochaine, et une source a également révélé que Sonos prévoit de lancer une enceinte de bureau haut de gamme, dont le nom de code est Optimo 2, en 2023.