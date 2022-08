La future enceinte haut de gamme de Sonos se vanterait d’alléchants changements

Sonos est l’un des fabricants les plus connus de systèmes d’enceintes connectées. En se connectant au même réseau Wi-Fi, un certain nombre d’enceintes Sonos disposées depuis l’application Sonos peuvent remplir toute votre maison du même son. L’entreprise propose toutes sortes de produits, depuis les enceintes de bibliothèque SYMFONISK bon marché (dont le prix de départ est de 119 euros chez IKEA) jusqu’aux installations de salle de divertissement comme la barre de son Sonos Ray, dont le prix est de 299 euros, et la très attendue Sonos Sub Mini.

Tous ces modèles peuvent être reliés entre eux, ce qui vous permet de diffuser le même son dans toute la maison, qu’il provienne de votre téléviseur ou de l’un des nombreux services musicaux répertoriés sur le site Web de Sonos.

Aujourd’hui, il semblerait que Sonos propose un tout nouveau type d’enceinte sans fil qui peut évidemment être installée dans n’importe quelle pièce, puisqu’il remplirait un nombre de fonctions bien plus important que toutes les enceintes existantes de la gamme de la société. Appelé Optimo 2, comme le rapporte une fuite de The Verge, il s’agirait du « couteau suisse » de Sonos, car il peut prétendument diffuser du son dans toutes les directions.

Selon le rapport, la Optimo 2 de Sonos est dotée d’une technologie avancée qui pourrait en faire une enceinte bien plus centrale dans tout foyer Sonos. Il semble que ce modèle soit conçu pour remplacer la Sonos Five, vieille de deux ans, qui est elle-même une successeure de la populaire Sonos Play : 5, beaucoup plus ancienne. The Verge a noté que le châssis extérieur de l’enceinte est toujours en cours, mais l’intérieur est susceptible d’inclure « deux fois plus » de RAM et jusqu’à « 8 fois plus d’espace de stockage » que la Sonos Five.

Il est généralement impossible d’avoir une enceinte de grande qualité sans drivers de haute qualité, et il semble qu’il y ait plusieurs drivers positionnés à l’intérieur de la Optimo 2, orientés dans toutes les directions, lui donnant un champ sonore omnidirectionnel. La fuite indique que l’un des haut-parleurs est apparemment positionné vers le haut, ce qui permet de remplir toute la pièce de bruit si vous choisissez de placer l’enceinte au premier étage d’une pièce à deux étages, comme une pièce avec une mezzanine.

Une enceinte indispensable ?

Quoi qu’il en soit, il semble que la Optimo 2 prendra en charge le son Dolby Atmos, ce qui en fait potentiellement un ajout puissant à tout centre de divertissement. En plus de la prise en charge du réseau Wi-Fi, il est prévu qu’elle prenne également en charge la lecture Bluetooth et même l’entrée audio en ligne USB-C. Le modèle fonctionnera également avec la commande vocale Sonos.

Actuellement, il n’y a pas de détails concrets sur le prix ou la date de sortie, bien qu’il semble que 2023 soit une fenêtre raisonnable pour attendre plus de détails. The Verge estime que les enceintes Optimo 1 et 1 SL, qui n’ont pas été examinées de plus près, pourraient occuper leur propre niche en tant qu’alternatives bon marché à la Optimo 2.