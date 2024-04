IKEA élargit sa gamme : Un panneau lumineux mural qui change la donne

IKEA a récemment introduit sur le marché européen un nouveau panneau lumineux mural intelligent séduisant, le Jetström LED, à la suite du lancement plus tôt cette année de son équivalent pour plafond.

Disponible pour 40 euros, ce panneau LED carré de 30 x 30 cm est conçu pour être fixé au mur et est compatible avec le hub intelligent IKEA Dirigera ainsi qu’avec l’application Home Smart associée.

Grâce à cette application, il est possible de régler l’intensité lumineuse du panneau et de choisir parmi différentes couleurs, allant d’un blanc plus froid ou plus chaud à des teintes telles que le bleu clair, le violet, le rose, le pêche foncé ou l’ambre chaud, avec une luminosité maximale de 1 150 lumens.

Pour ceux qui préféreraient ne pas utiliser le hub et l’application IKEA, il est également possible d’acquérir une télécommande séparée (la Styrbar) permettant de contrôler jusqu’à dix lumières intelligentes IKEA simultanément, bien que cette méthode ne permette pas de régler les lumières individuellement (pour cela, l’application est nécessaire).

Ce panneau lumineux semble idéal pour ceux qui recherchent un éclairage subtil pour le salon ou tout autre espace. Avec la possibilité de choisir une couleur blanc chaud — décrite comme « lumière de bougie » — et de diminuer l’intensité lumineuse, il y a un vrai potentiel pour créer une ambiance. Ou, pour une atmosphère plus vivante, optez pour un blanc froid et brillant pour mieux éclairer, ou des couleurs amusantes pour les moments de fête.

Une excellente option pour les maisons

L’intégration à un hub intelligent est évidemment un avantage attendu de la part d’IKEA, et il est bon de rappeler que l’application Home Smart et le hub permettent une intégration avec divers systèmes de maison connectée (Alexa, Apple Home, Google Home).

Il est également intéressant de noter l’existence du panneau lumineux de plafond Jetström, plus grand et disponible en deux tailles, la plus petite mesurant 60 x 60 cm. Lancé fin 2023, il est très analogue au modèle mural, à l’exception des options de couleurs lumineuses.