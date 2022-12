Le support de Continuité de l’appareil photo de Belkin pour les ordinateurs de bureau est disponible

Lorsque Belkin a lancé son support Continuité de l’appareil photo pour les ordinateurs portables Mac en octobre, elle a promis qu’une version pour les ordinateurs de bureau serait bientôt disponible. Aujourd’hui, elle est enfin disponible.

La fonction Continuité de l’appareil photo était l’une des têtes d’affiche de la mise à jour de macOS Ventura : tout Mac peut désormais utiliser n’importe quel iPhone compatible comme webcam par un câble Lightning ou une connexion sans fil. Et n’importe quelle caméra iPhone est une amélioration significative par rapport aux webcams 720p et 1080p livrées avec les iMac et la plupart des webcams de bureau 1080p de Logitech, Microsoft et Razer (pour les propriétaires de Mac mini et Pro sans webcam intégrée).

Le problème est de trouver un endroit où poser votre iPhone pendant que vous essayez de l’utiliser comme caméra. Belkin a créé un support MagSafe qui permet de fixer rapidement un iPhone sur le bord supérieur d’un MacBook, mais le clip de rétention est trop étroit pour être utilisé avec la plupart des écrans de bureau. La nouvelle version du support, annoncée aujourd’hui, a été créée avec une base plus large et une sorte de béquille pour l’aider à s’adapter au-dessus de la plupart des écrans de bureau.

Il est doté d’un mécanisme d’inclinaison qui vous permet d’orienter l’appareil vers le bas, jusqu’à 25 degrés, au cas où le haut de votre écran serait au-dessus de votre visage. Il est également compatible avec un large éventail d’écrans.

Le support Belkin pour iPhone (compatible Magsafe) pour les ordinateurs de bureau Mac est listé sur le site d’Apple au prix de 40 dollars (pas encore disponible en France). Les photos du produit le montrent assis à califourchon sur un Studio Display, qui comprend une caméra frontale analogue à celle qu’Apple inclut dans les iPad, mais la qualité d’image a été mitigée.

Quelques contraintes

En tant qu’accessoire MagSafe, le support Belkin ne fonctionnera qu’avec un sous-ensemble d’iPhone prenant en charge la fonction Continuité de l’appareil photo. MagSafe est inclus dans tous les modèles iPhone 12, iPhone 13 et iPhone 14 (Pro, mini, Max et autres), tandis que Continuité de l’appareil photo fonctionne avec des smartphones aussi anciens que l’iPhone XR de 2018. Pour prendre en charge Continuité de l’appareil photo, votre Mac doit exécuter macOS Ventura, et votre smartphone doit exécuter iOS 16.0 ou une version plus récente.

Par rapport à une webcam haut de gamme, il y a un inconvénient à utiliser un support et votre iPhone, et c’est l’alimentation. Comme la version mobile avant elle, ce support ne chargera pas votre téléphone sans fil, ce qui pourrait être un problème si vous êtes en réunion toute la journée. Il est toutefois doté d’un orifice de gestion des câbles si vous souhaitez acheminer un câble Lightning standard jusqu’à votre smartphone, mais c’est clairement plus compliqué que si vous pouviez simplement brancher le support pour qu’il effectue la recharge MagSafe.