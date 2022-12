Google fusionnerait les équipes de Waze et de Google Maps

Google Maps est, de loin, l’application de navigation la plus populaire de la planète, une grande majorité des utilisateurs mondiaux l’utilisant presque quotidiennement. Cependant, contrairement à la plupart des autres pays où Google Maps domine largement l’application de navigation, le service doit faire face à une concurrence féroce de la part de Waze.

La raison principale de cette popularité est que l’application se concentre sur le retour d’informations en temps réel provenant des conducteurs, afin de les aider à atteindre leur destination le plus rapidement possible. Étant donné le grand nombre d’utilisateurs, les données fournies par les conducteurs sur Waze peuvent parfois être plus précises que celles de Google Maps.

Si tout cela peut donner l’impression que Waze est un concurrent important de Google Maps, la vérité est que Waze est une filiale à part entière d’Alphabet, la société qui possède également Google Maps. En fait, Waze a été racheté par Google il y a près de 10 ans pour 1,1 milliard de dollars. Toutefois, Waze et ses quelque 500 employés ont été autorisés à exploiter le service de manière indépendante malgré cette acquisition. Ce statu quo est sur le point de changer si l’on en croit un nouveau rapport du WSJ.

Google aurait prévu de fusionner l’ensemble de l’équipe actuelle de Waze avec l’équipe qui supervise également Google Maps.

La fusion de l’équipe Waze avec l’équipe Google Maps est largement considérée comme une mesure visant à améliorer l’efficacité de Google. Comme la plupart des autres entreprises technologiques, Google a dû faire face à de sérieux vents contraires en raison du ralentissement mondial, à la suite duquel le PDG de Google, Sundar Pichai, a lancé un plan visant à rendre l’entreprise plus productive, comme le souligne CNBC. Une partie cruciale du plan de Pichai consistait à fusionner les équipes qui travaillaient sur des produits dont les objectifs se chevauchaient.

Une mesure de réduction des coûts ?

Pour la même raison, en plus de l’équipe Waze au complet, Google fusionne également les membres des équipes travaillant sur Google Earth et Google StreetView au sein d’une organisation unique axée sur la géographie, a confirmé un porte-parole de Google. Toutefois, le porte-parole a ajouté que Neha Parikh, l’actuel PDG de Waze, quitterait son poste à la suite de la restructuration. Malgré la restructuration, Google a promis qu’il avait l’intention de garder intacte l’identité de marque unique de Waze. « Google reste profondément attaché à la marque unique de Waze, à son application bien-aimée et à sa communauté florissante de bénévoles et d’utilisateurs », peut-on lire dans un communiqué publié par Google.

En 2022, Waze compte plus de 151 millions d’utilisateurs actifs mensuels, ce qui en fait le deuxième service de cartographie le plus populaire. Il reste à voir si Google tient effectivement sa parole et garde à l’esprit les meilleurs intérêts de la communauté des utilisateurs de Waze avant d’apporter des changements significatifs au service.

Pour rappel, Nest a été rachetée par Google en 2014 et a continué à agir en tant que société indépendante pendant un certain temps. Finalement, la société a fusionné avec l’équipe Google Hardware et a perdu son statut de société indépendante. Il est probable qu’un sort analogue attende Waze après cette restructuration, car il devient moins clair pourquoi les deux applications restent séparées. Mais pour l’instant, nous devrons attendre et voir si Google s’engage à garder Waze comme une entreprise indépendante.