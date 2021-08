Test du SYMFONISK Cadre avec enceinte WiFi de IKEA : de la musique au mur

Une enceinte WIFI, visuellement aussi discrète et attrayante qu’un cadre photo et en même temps puissant comme une véritable enceinte de bibliothèque ? C’est dans cet esprit que IKEA a mis au point un hybride qui est d’ores et déjà disponible dans les boutiques du géant suédois. Alors que les enceintes murales « invisibles », accessoires compris, nécessitent un budget à quatre chiffres et un coûteux montage encastré, le spécialiste de l’ameublement assemble le « SYMFONISK Cadre avec enceinte WiFi » comme produit fini au prix de 180 euros.

En effet, l’enceinte SYMFONISK Cadre avec enceinte WiFi d’IKEA est arrivée, et si vous ne saviez pas qu’elle cachait des talents musicaux sans fil derrière l’art abstrait, vous seriez pardonné de ne pas réaliser l’implication de Sonos. Troisième ajout à la gamme SYMFONISK, la nouvelle enceinte de IKEA rejoint l’enceinte WIFI lampe de table et l’enceinte étagère WiFi comme l’un des moyens les plus abordables d’ajouter une enceinte Sonos à votre maison.

C’est le plus cher du trio, à 179 euros, mais sans doute le plus complexe. Comme pour ses prédécesseurs, l’expérience de déballage ressemble plus à celle d’IKEA qu’à celle de Sonos, jusqu’au guide d’instructions riche en images.

Dans la boîte en carton entièrement recyclable, on retrouve :

Enceinte

Un crochet de fixation murale

Deux pieds en caoutchouc

Une attache de sécurité

Un cordon d’alimentation

IKEA SYMFONISK Cadre avec enceinte WiFi : design

L’apparence d’une enceinte a rarement été aussi importante que son son. Au cas où ce ne serait pas encore clair : le SYMFONISK cadre avec enceinte combine le design d’un cadre photo avec la fonctionnalité d’une enceinte WIFI.

Comme les modèles SYMFONISK présentés en 2019, IKEA fournit le cadre avec enceinte en deux variantes de couleur. L’une combine un boîtier blanc avec une façade en tissu gris clair. Dans l’autre variante, le boîtier et la façade sont noirs. Dans les deux cas, la façade en tissu est ornée d’un motif fractal. Lorsqu’il est aligné horizontalement, le SYMFONISK cadre avec enceinte mesure 57 centimètres de large et 41 de long.

La profondeur totale de 6 centimètres et le poids de 3,5 kilogrammes s’accordent moins bien avec un cadre photo moderne et délicat qu’avec le décor d’un magnifique tableau baroque. L’enceinte murale de IKEA n’est en aucun cas aussi fine qu’un cadre photo moderne. Mais l’amincissement vers l’arrière atténue un peu l’impact visuel.

L’espace entre le mur de la pièce et la partie avant plate du boîtier permet d’accéder à des aides à la commande et au montage qui ne sont pas visibles de l’avant. La musique peut être commandée par trois boutons. En effet, vous trouverez un ensemble de boutons physiques derrière la face avant de l’enceinte pour la lecture/pause et le volume (ils vous permettent également de suivre et de rejoindre un groupe d’enceintes en cours de lecture).

Ils sont faciles à utiliser bien qu’ils soient cachés, mais vous devez tenir compte de leur emplacement lorsque vous choisissez une hauteur pour le montage mural. En mode paysage, les commandes se retrouvent dans le coin supérieur gauche. Si vous placez l’enceinte trop haut, elles seront très difficiles d’accès.

Vous pouvez changer la face avant

Sept ouvertures permettent, par une légère pression du doigt, d’extraire la façade en tissu, qui est fixée avec précision dans le boîtier, et de la remplacer par une autre si on le souhaite.

IKEA propose douze façades interchangeables avec des motifs abstraits et des motifs figuratifs au prix de 20 euros chacune. IKEA ne propose pas de moyen de décorer la façade avec ses propres tirages photo. Jusqu’à présent, le fabricant n’a pas précisé si des inconvénients acoustiques plaident en défaveur d’une impression photo sur papier ou si l’impression de photos sur tissu prendrait actuellement trop de temps.

IKEA SYMFONISK Cadre avec enceinte WiFi : installation

Si vous prévoyez d’utiliser le cadre photo en angle contre un mur, son installation est un jeu d’enfant. Placez les pieds en caoutchouc fournis aux endroits appropriés du cadre, selon que vous souhaitez qu’il soit horizontal ou vertical, fixez le cordon d’alimentation et faites-le passer par l’une des nombreuses rainures et ouvertures du panneau arrière, puis branchez le cordon d’alimentation dans une prise murale.

Bien que, comme son homonyme, vous puissiez accrocher le SYMFONISK cadre avec enceinte WIFI au mur, il est également conçu pour un montage moins permanent. IKEA fournit un support métallique pour le mur, qui peut être inséré pour une utilisation en mode paysage ou portrait, et deux pieds en caoutchouc qui supportent également les deux orientations. Ainsi, vous pouvez poser l’enceinte sur le sol, en la faisant reposer — sur de petits patins en feutre — contre le mur.

Si l’enceinte SYMFONISK est suspendue au mur, des patins de feutre fermement collés à l’arrière réduisent l’abrasion et les vibrations. Pour le montage mural, IKEA fournit une plaque métallique magnétique qui peut être percée dans le plâtre à l’aide de chevilles et de vis. Le tiers supérieur de la plaque est incliné et sert de crochet sur lequel le boîtier du cadre SYMFONISK peut être maintenu.

Cela fait partie de l’agréable attention portée par IKEA aux détails. Le cordon n’est pas seulement long (plus de 3 mètres), il est aussi recouvert de tissu ; la partie non exposée peut être facilement enroulée dans le coin de rangement à l’arrière, avec une bande Velcro pour la maintenir en place. Ce compartiment dispose également d’une sortie d’alimentation, ce qui vous permet de relier en série deux SYMFONISK cadres avec enceinte WIFI et de minimiser le nombre de câbles qui pendent.

Elle peut être traitée comme n’importe quelle autre enceinte Sonos

C’est également là que vous trouverez le port Ethernet, bien que, comme la plupart des gens, j’ai opté pour le WiFi. La configuration consiste à brancher l’enceinte, à rechercher de nouveaux appareils dans l’application Sonos, puis à faire glisser votre smartphone équipé de la technologie NFC contre la LED verte qui brille à travers la façade en tissu. Ensuite, après une mise à jour du firmware et le passage par le réglage Trueplay de Sonos pour prendre en compte l’acoustique de la pièce, j’ai pu tester quelques morceaux.

Comme pour les autres modèles SYMFONISK, le cadre avec enceinte WIFI est traité comme n’importe quelle autre enceinte Sonos. Vous pouvez lui faire écouter de la musique individuellement, le grouper avec d’autres enceintes Sonos, ou — si vous en avez deux, ce qui n’est pas le cas actuellement — les coupler pour une utilisation stéréo. Je pense que beaucoup d’entre elles seront utilisées comme enceintes surround arrière pour une Sonos Beam ou Arc.

IKEA SYMFONISK Cadre avec enceinte WiFi : qualité sonore

La plus grande surprise jusqu’à présent a été la qualité du son. Honnêtement, vu l’épaisseur de 60 mm, je ne m’attendais pas à grand-chose, surtout en ce qui concerne les basses. Sonos et IKEA ajoutent un tweeter et un woofer, mais ils sont manifestement peu profonds.

Heureusement, le résultat final est tout sauf faible. Les basses et l’ensemble sonne de manière équilibrée, un peu comme l’enceinte de bibliothèque SYMFONISK d’IKEA. Je dois encore la mettre à l’épreuve avec une variété de styles musicaux différents, mais après seulement une poignée de morceaux et de genres, je peux dire que ce n’est pas un simple gadget.

En effet, jusqu’à présent, le plus gros inconvénient est l’art lui-même. Le motif abstrait — modelé, selon l’artiste Jennifer Idrizi, sur l’interaction entre la musique et les réseaux — est assez agréable, mais un peu fade. IKEA propose des solutions de rechange, et le tissu imprimé s’enlève facilement, mais j’aurais aimé qu’il soit possible de faire imprimer ses propres photos ou œuvres d’art à la place.

Dans mon cas, j’ai créé une nouvelle pièce et intégré l’enceinte dans le salon.

Utiliser de multiples services

La musique pouvait alors directement être envoyée dans la pièce configurée par Spotify et la musique commençait à être lue. En dehors de cela, vous bénéficiez de la même facilité de contrôle, de la prise en charge de Sonos Radio, d’Apple AirPlay 2, et d’autres fonctions que les modèles Sonos récents.

Cependant, comme d’habitude pour une enceinte WIFI, vous diffusez toujours la musique sur l’appareil à partir d’une seule source. C’est un inconvénient par rapport aux enceintes Bluetooth qui peuvent être configurées comme une source audio externe sur votre smartphone. Si un service tel que YouTube n’est pas compatible avec Sonos, vous ne pourrez pas écouter de vidéos ou de musique depuis le cadre photo. Ici, le Bluetooth aurait été vraiment pratique comme fonction supplémentaire.

IKEA SYMFONISK Cadre avec enceinte WiFi : verdict

Pouvoir placer une enceinte sur un mur, déguisée en œuvre d’art, est un concept génial. Comme vous avez pu le lire entre les lignes, je suis assez enthousiaste à propos de la dernière enceinte de IKEA. Le son est bon, le format est correct et le fait que vous puissiez acheter une enceinte Sonos pour seulement 179 euros est déjà une bonne chose en soi. Néanmoins, j’ai rencontré un problème intéressant avec le SYMFONISK cadre avec enceinte WIFI dans la vie de tous les jours : j’oubliais constamment que je l’avais. D’un point de vue sonore, c’est incroyable ce que Sonos et IKEA arrivent à faire avec un cadre de seulement 6 centimètres de haut.

Mais, le SYMFONISK cadre avec enceinte WIFI a encore quelques imperfections. Le cordon d’alimentation n’est pas optimal, et le son n’est pas aussi bon que celui d’une enceinte sans fil ordinaire de prix analogue. Et, comme c’est le cas pour de nombreuses enceintes WIFI, je regrette le Bluetooth, car au final, vous pouvez utiliser beaucoup plus de sources audio.

Néanmoins, pour ceux qui manquent d’espace ou qui détestent simplement l’aspect de la plupart des enceintes, c’est un moyen abordable et facile d’obtenir un bon son dans la pièce de votre choix.