Twitter Blue semble prêt à modifier à nouveau ses tarifs, et serait plus cher sur iOS

Twitter pourrait être sur le point d’apporter un autre changement important à son service premium, Twitter Blue. Le réseau social désormais dirigé par Elon Musk devrait facturer un forfait mensuel de 7 dollars pour les inscriptions à Twitter Blue effectuées depuis le site Web de Twitter, et de 11 dollars pour les transactions effectuées depuis l’application iOS , ont indiqué des sources bien informées à The Information mercredi.