DJI lance son Mavic 3 Classic à partir de 1 499 euros

Comme prévu, DJI vient de lancer le Mavic 3 Classic, offrant aux créateurs une nouvelle façon de découvrir la caméra Hasselblad et les performances de vol imbattables de la gamme Mavic 3. En effet, ce dernier offre plusieurs des meilleures caractéristiques de son grand frère à un prix plus abordable.

La stratégie consistant à proposer un produit haut de gamme complet, suivi d’une itération plus petite et moins chère a bien fonctionné pour DJI, notamment avec l’introduction du Mini SE, dépourvu des capacités de photographie RAW et équipé de capacités vidéo réduites du Mini 2. Le Mavic 3 Classic suit la même logique en étendant la série de drones Mavic avec une version moins chère — mais cette fois avec une réduction limitée du matériel et des fonctionnalités.

Alors, qu’obtenez-vous ? Le Mavic 3 Classic n’est pas équipé du téléobjectif supplémentaire présent sur le Mavic 3 original, mais il dispose de la même caméra CMOS 4/3 de 20 mégapixels, du système de transmission O3 Plus et d’une autonomie maximale de 46 minutes. Pour ceux qui ont besoin d’un peu plus de jus, le Mavic 3 Fly More Kit est également compatible avec le Mavic 3 Classic et contient deux batteries de vol intelligentes, un hub de chargement de batterie (100W), un chargeur de voiture 65W, trois paires d’hélices à faible bruit et une valise de transport convertible DJI.

La caméra du Mavic 3 Classic peut capturer des vidéos à 5.1 K/50 fps, 4K/60 fps, et 1080 p/60 fps en utilisant ses encodeurs H.264 et H.265, tandis que les vidéos au ralenti peuvent être capturées à 4K/120 fps et 1080p / 200 fps. Les images et les vidéos peuvent être téléchargées directement du drone vers un appareil mobile à des vitesses allant jusqu’à 80 Mo par seconde en utilisant le Wi-Fi 6, sans connexion à la télécommande.

La caméra du Mavic 3 Classic est dotée d’un objectif de longueur focale équivalente à 24 mm, avec une ouverture réglable allant de f/2,8 à f/11 pour une plage dynamique native de 12,8 stops. Le drone est également équipé du mode de prise de vue automatisé Quickshots de DJI et prend en charge les prises de vue timelapse, hyperlapse et panorama. Si vous n’avez pas encore confiance en la photographie en vol, le Mavic 3 Classic est doté d’un régulateur de vitesse qui vous permet de définir une vitesse de vol constante pour vous concentrer davantage sur la photographie que sur le pilotage, ainsi que de la fonction ActiveTrack 5.0, qui peut reconnaître les sujets, se verrouiller sur eux et synchroniser les mouvements du drone et de la caméra pour des séquences plus stables.

Beaucoup de sécurité en vol

En parlant de vol, il y a beaucoup de fonctionnalités de sécurité sur le Mavic 3 Classic pour aider les pilotes à éviter les dangers dans l’air. Le drone peut planifier de manière autonome des itinéraires pour contourner les dangers grâce à 8 capteurs visuels qui transmettent des informations à un système d’évitement d’obstacles APAS 5.0, et son système de retour à la maison peut naviguer sur le meilleur chemin pour revenir à son point de lancement après avoir analysé son environnement local dans un rayon de 200 mètres. Si vous avez l’intention de voler dans une zone encombrée, le Mavic 3 Classic est équipé d’un récepteur ADS-B AirSense pour détecter les avions et les hélicoptères à proximité qui transmettent des signaux ADS-B, et le système de géofencing GEO 2.0 de DJI donne aux pilotes de drones un aperçu des potentiels risques de vol dans la zone et des informations sur les restrictions de l’espace aérien local.

Les pilotes de drones basés en Europe peuvent également faire voler le Mavic 3 Classic dans la nouvelle catégorie A1 Open sans licence de télépilotage.

Prix et disponibilité

Le DJI Mavic 3 Classic est disponible à l’achat sous trois configurations dès aujourd’hui :