DJI Avata et DJI Goggles 2 : déballage et premières impressions

« Expérience de vol immersive » semble être un terme relativement peu familier. Mais lorsqu’il est question d’expérience immersive, tout le monde pense immédiatement à la réalité augmentée, à la réalité virtuelle et à d’autres produits qui nécessitent des dispositifs montés sur la tête avec un contrôle somatosensoriel.

Si l’on ajoute le vol, on obtient le drone DJI Avata, récemment lancé par DJI. Par rapport au précédent DJI FPV et à de nombreux drones de course, le DJI Avata est plutôt un appareil qui permet aux utilisateurs grand public de découvrir rapidement le plaisir du vol immersif.

DJI Avata

L’emballage du DJI Avata est assez « écologique » par rapport aux précédents drones DJI. En plus du DJI Avata, il n’y a que deux hélices de rechange, une clé hexagonale, un câble USB Type-C, une base de charge portable et un manuel du produit.

Comparé au DJI FPV précédemment publié par DJI, cette fois-ci, le DJI Avata a été considérablement réduit en taille. Et, il y a une caractéristique évidente dans l’apparence, c’est que la protection de l’hélice est devenue une partie inamovible du fuselage, donc la sécurité du vol a également été encore améliorée.

La taille du châssis du DJI Avata est de 180 x 180 x 80 mm.

La structure générale du DJI Avata utilise la batterie, le contrôle de vol et le module de caméra placés au-dessus de l’hélice. De côté, vous pouvez voir que la majeure partie de l’espace du fuselage est principalement réservée à la batterie.

Le poids du DJI Avata a également été considérablement réduit. La mesure réelle du DJI Avata sans la batterie n’est que d’environ 250 g, ce qui est proche du poids d’un iPhone 13 Pro Max, qui est très léger. Après avoir installé la batterie, le poids au décollage n’est que d’environ 410 g, et la portabilité est grandement améliorée.

En termes de paramètres de photographie, le DJI Avata utilise un capteur CMOS 1/1,7″, qui prend en charge des photos jusqu’à 48 millions de pixels et l’enregistrement vidéo 4K à 60 fps. Par rapport au capteur CMOS 1/2,3″ du précédent DJI FPV, la surface est plus grande, et la qualité de l’image est également meilleure.

Puisque le DJI Avata poursuit une expérience de vol immersive de la première perspective, il n’est pas équipé du cardan commun à 3 axes des drones de photographie aérienne DJI, mais d’un cardan à un axe (pitch). Il est équipé d’un caoutchouc absorbant les chocs et de l’algorithme de super stabilisation de DJI, afin d’obtenir une image stable dès la première perspective.

En ce qui concerne les capteurs du drone, le DJI Avata est équipé de deux capteurs ToF et de vision. La hauteur de mesure effective de la ToF est de 10 mètres, et la plage de vol stationnaire visuel est de 0,5 à 20 mètres.

Il est un peu regrettable que le DJI Avata ne soit pas équipé de capteurs d’évitement d’obstacles avant et latéral, peut-être pour contrôler la taille du châssis, ce qui est compréhensible. Cependant, pour de nombreux utilisateurs de petits drones d’entrée de gamme, plus de capteurs d’évitement d’obstacles peuvent certainement apporter une expérience de vol plus sûre.

Le DJI Avata utilise une hélice en cinq parties, et avec une protection d’hélice fixe, il peut grandement améliorer la sécurité du vol du drone.

En outre, la conception de la protection de l’hélice a également fait l’objet d’une grande réflexion. Les amis qui connaissent les drones de course doivent savoir que les actions de vol des drones étant complètement différentes de celles des drones de photographie aérienne, ils consomment également plus d’énergie. L’autonomie d’un drone de course traditionnel est d’environ 10 minutes. Par conséquent, afin d’améliorer la durée de vol du DJI Avata, la protection de l’hélice est conçue comme une structure de conduit pour améliorer l’efficacité énergétique autant que possible, de manière à atteindre 20 minutes de vol et 18 minutes d’endurance en vol stationnaire.

En termes de batterie, le DJI Avata utilise une batterie de vol intelligente de 2 420 mAh.

Contrôleur de mouvement et DJI Goggles 2

L’ensemble DJI Goggles 2 comprend le contrôleur de mouvement DJI, les DJI Goggles 2, la batterie des Goggles, le câble d’alimentation des Goggles, deux objectifs, un adaptateur USB A-C et un manuel d’utilisation.

Le contrôleur de mouvement est un dispositif de contrôle somatosensoriel lancé par DJI en même temps que le DJI FPV. Les utilisateurs peuvent utiliser le DJI FPV et le DJI Avata de manière somatosensorielle. Par rapport au fonctionnement traditionnel des drones de course, l’utilisation de la télécommande nécessite beaucoup de pratique, le contrôleur de mouvement est une bonne solution au problème difficile des utilisateurs standards.

Cette fois-ci, on ça se concentrer sur la présentation des DJI Goggles 2 que DJI a finalement mis à jour. En effet, 5 ans se sont écoulés depuis la sortie de la première génération de DJI Goggles. Comparés à la taille énorme de la précédente génération des DJI Goggles, cette fois-ci les DJI Goggles 2 semblent très petits.

L’une des principales caractéristiques des DJI Goggles 2 est qu’elles utilisent un écran LCD Micro-OLED pour l’affichage, avec une résolution 1080p, un taux de rafraîchissement de 100 Hz et une luminosité de 800 nits. C’est également grâce à l’utilisation du matériau Micro-OLED que la taille des DJI Goggles 2 peut être considérablement réduite, ce qui les rend plus confortables à porter.

Autre bonne nouvelle, les DJI Goggles 2 prennent en charge le réglage de la dioptrie, ce qui est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs qui portent des lunettes. De nombreuses lunettes VR et dispositifs montés sur la tête ne prennent pas en charge le réglage dioptrique. Les utilisateurs myopes doivent soit porter des lunettes et ensuite porter le dispositif monté sur la tête, soit acheter des lentilles myopiques séparément, ce qui est très peu pratique. Cette fois, les DJI Goggles 2 disposent d’un bouton sous les yeux, qui peut être utilisé pour un réglage précis de l’écart pupillaire et de la dioptrie. Les utilisateurs myopes peuvent enfin l’utiliser sans porter de lunettes de myopie.

Les DJI Goggles 2 ont également une interaction améliorée, en ajoutant une zone tactile à droite des lunettes. La configuration et l’interaction des DJI Goggles 2 peuvent être entièrement réalisées par le tactile.

De l’autre côté des lunettes se trouvent le logement pour carte TF et une prise casque de 3,5 mm. Il convient de mentionner que les DJI Goggles 2 ont ajouté une fonction de projection d’écran sans fil, c’est-à-dire que vous pouvez utiliser les DJI Goggles 2 comme un dispositif de visualisation lorsque vous n’utilisez pas de drone. De plus, les DJI Goggles 2 disposent également de doubles haut-parleurs intégrés, ce qui est assez confortable pour regarder des vidéos lorsque vous ne les utilisez pas.

La batterie est la même que celle de la génération précédente de DJI Goggles, avec une capacité de 1 800 mAh. Un bouton-pression est également ajouté à l’interface Type-C du câble d’alimentation pour éviter que les lunettes ne s’éteignent en raison d’un arrachement soudain du câble.

La compatibilité du DJI Avata étant bonne, il permet également l’utilisation des lunettes FPV V2 de DJI, du contrôleur de mouvement et de la télécommande FPV de DJI. Par conséquent, différentes combinaisons sont également fournies pour les utilisateurs à choisir sur la version. Si vous possédez déjà les produits DJI ci-dessus, vous pouvez simplement acheter le DJI Avata.

Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous pouvez choisir un ensemble avec les DJI Goggles 2 et le contrôleur de mouvement, ou vous pouvez choisir un ensemble avec les DJI FPV Goggles V2.