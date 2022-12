L’UE impose l’adoption de l’USB-C à tous les nouveaux smartphones d’ici décembre 2024

Bien que les pays de l’Union européenne fassent pression en faveur d’une norme de charge commune depuis près de 10 ans, il n’a pas été facile d’obliger légalement les fabricants d’appareils à s’y conformer. Après avoir essayé pendant des années, les États membres de l’UE ont finalement ouvert le bal pour que le mandat de chargeur commun devienne une loi en 2020. La première étape dans cette direction a consisté pour le Parlement européen à adopter une résolution recommandant l’adoption d’une norme de charge commune. Il faudra encore deux ans à l’UE pour progresser davantage.

En juin 2022, le Parlement européen a franchi une nouvelle étape en modifiant la directive sur les équipements hertziens afin d’imposer une solution de recharge unique dans toute l’Europe. Quatre mois plus tard, en octobre 2022, les États membres de l’UE ont donné leur feu vert final pour que le mandat de chargeur commun devienne une loi. Lorsqu’il est devenu évident qu’il n’y aurait aucun moyen de contourner ce mandat, Apple — l’opposant le plus véhément à la proposition — a accepté de s’y conformer.

Cependant, le mandat de chargeur commun devait encore être officiellement transformé en loi. Cela a changé en cette fin de semaine, le 8 décembre 2022, après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, ce qui le rend formellement contraignant pour les États membres et les entreprises opérant au sein de l’UE. Selon la base de données officielle du droit européen, la loi entrera en vigueur le 27 décembre 2022, soit dans un peu plus de trois semaines. Bien que la loi n’entre en vigueur que dans 17 jours, les fabricants d’appareils opérant dans l’UE ont largement le temps de modifier les normes de charge de leurs produits. En effet, le mandat ne s’appliquera qu’aux appareils portatifs vendus dans l’UE après le 28 décembre 2024.

La plupart des fabricants d’appareils concernés par la loi européenne sur les chargeurs communs étaient au courant des dates avant même que la loi ne soit publiée au journal officiel de l’UE.

