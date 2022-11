Il est maintenant plus facile d’installer le Windows Subsystem for Linux

Microsoft a publié le Windows Subsystem for Linux sur le Microsoft Store il y a plus d’un an, mais jusqu’à présent, il n’y était disponible qu’en tant que « preview ». Maintenant, il est généralement disponible pour tous les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11.

Le WSL dans le Microsoft Store abandonne le label « Preview », et il est maintenant généralement disponible pour tous ceux qui utilisent une version récente de Windows. À partir de maintenant, c’est la façon standard d’installer le WSL sur un système Windows — l’exécution de la commande wsl — install téléchargera maintenant la version du Microsoft Store, et de même, la mise à jour vous amènera également à la version du Store.

Microsoft affirme que cela permet à l’entreprise de déployer des mises à jour beaucoup plus rapidement et facilement que lorsque le WSL était un composant de Windows.

Le géant du logiciel explique que les débuts de WSL dans le Microsoft Store s’accompagnent d’un grand nombre de nouvelles et d’améliorations importantes.

En effet, la version 1.0 est même accompagnée de quelques améliorations pratiques. Vous pouvez maintenant opter pour la prise en charge de systemd, et les utilisateurs de Windows 10 sont également maintenant en mesure d’utiliser des programmes d’interface graphique Linux.

Diverses améliorations

« Aujourd’hui, le Windows Subsystem for Linux (WSL) dans le Microsoft Store abandonne son étiquette “Preview” et devient généralement disponible avec notre dernière version ! Nous faisons également de la version Store de WSL la version par défaut pour les nouveaux utilisateurs qui exécutent wsl –install et facilement mise à niveau en exécutant wsl –update pour les utilisateurs existants. L’utilisation de la version Store de WSL vous permet d’obtenir des mises à jour de WSL beaucoup plus rapidement que lorsqu’il s’agissait d’un composant Windows », a annoncé l’éditeur de logiciels cette semaine. « En réponse aux demandes de la communauté WSL, WSL dans le Store sera désormais également disponible sur Windows 10 en plus de Windows 11. Ainsi, les utilisateurs de Windows 10 pourront également profiter de toutes les dernières fonctionnalités de WSL, y compris la prise en charge de systemd et de l’application GUI Linux ! ».

Le changelog complet est disponible sur le lien source ci-dessous. Si vous voulez essayer cette nouvelle version, mettez-la à jour dès maintenant ou, si c’est la première fois que vous la téléchargez, allez directement sur le Microsoft Store.